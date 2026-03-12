El Colegio de Médicos tramitó cinco denuncias en 2025 por agresiones a facultativos en la provincia de Jaén

Archivo - Sede del Colegio de Médicos de Jaén/Archivo - COLEGIO DE MÉDICOS DE JAÉN - Archivo

JAÉN 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asesoría jurídica del Colegio de Médicos de Jaén tramitó en 2025 cinco denuncias por agresiones a facultativos en la provincia. Tres de estas agresiones conllevaron lesiones. En general, las agresiones suelen ser de carácter psicológico --insultos, amenazas o coacciones-- y en consultas de Atención Primaria.

Así lo refleja el informe elaborado por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos con motivo del 'Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios', donde advierte que la violencia en sus diversas manifestaciones sigue siendo un problema en el ejercicio de la medicina.

Los datos sitúan a Jaén como "la provincia a la cola de las que registran menor número de agresiones dentro del conjunto andaluz", donde se denunciaron 167. Aun así, el presidente del Colegio de Médicos de Jaén, Gerardo Pérez, ha advertido en una nota de que no debe interpretarse como un motivo para relajar la vigilancia.

"No debemos bajar la guardia. Detrás de cada agresión hay un médico que sufre y una relación médico-paciente que se deteriora", ha dicho Pérez. El informe también apunta a una ligera mayor incidencia de agresiones hacia las médicas, que representan el 56,3 por ciento de los casos.

Además, el 95 por ciento de los casos se produce durante la jornada laboral, "lo que evidencia que se trata de un problema estrechamente vinculado al propio ejercicio profesional". Para el presidente de la entidad colegial, estos datos reflejan también "la presión creciente" que soporta el sistema sanitario, especialmente en ámbitos como la Atención Primaria.

"Muchos de estos episodios nacen de situaciones de tensión, de demoras o de desacuerdos con la atención recibida, pero es importante recordar que ningún contexto puede justificar una agresión", ha señalado López, que también ha puesto el acento en que los médicos están para "ayudar, cuidar y acompañar a los pacientes, y esa labor debe desarrollarse siempre desde el respeto mutuo".