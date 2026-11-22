Archivo - Foto de archivo del Rey Melchor en una cabalgata. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

ALMEDINILLA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

El Coliseo de Almedinilla (Córdoba) será el escenario en el que se recreará, por séptimo año consecutivo, el 'Palacio Real de los Reyes Magos', una experiencia de ocio navideño dirigida a toda la familia que se desarrollará durante los días 26, 27, 28 de diciembre de 2026 y los días 2, 3, 4 de enero de 2027.

Según informa el Ayuntamiento de la localidad en su web de Turismo, consultada por Europa Press, este espectáculo, para el que ya se pueden adquirir las entradas en 'https://www.giglon.com/', ofrece una aventura mágica por las diferentes estancias del Palacio de Sus Majestades, "una experiencia inolvidable" para pequeños y mayores, que se quienes se adentrarán en un lugar lleno de ilusión, fantasía y momentos mágicos que recordarán siempre.

Así pues, el 'Palacio Real de los Reyes Magos' propone una experiencia teatral e interactiva en la que los asistentes deberán resolver acertijos y superar pruebas inspiradas en valores navideños como la generosidad, la ilusión y la cooperación, todo ello con el objetivo de conseguir las llaves que les permitan avanzar por las distintas estancias del recinto.

Con una escenografía y ambientación temáticas cuidadas, esta aventura navideña que fusiona tradición y fantasía culmina su recorrido en el salón del trono, donde los participantes podrán conversar personalmente con Sus Majestades, seguido de una sesión de cuentacuentos que evocará la magia de la infancia.

Para garantizar una experiencia fluida y personalizada, la actividad se organiza en cuatro pases diarios, tanto en las sesiones de diciembre como en las de enero, de una hora de duración que tienen lugar en horario de tarde. Así el primer pase comienza a las 16,30 horas, mientras el resto lo harán a las 17,30, 18,30 y, por último, a las 19,30 horas.