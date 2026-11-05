El comercio andaluz aplaude las medidas europeas para frenar la competencia desigual con las plataformas asiáticas

Archivo - Imagen del centro comercial de Torre Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Comercio Andalucía ha valorado este jueves positivamente las nuevas medidas adoptadas por la Unión Europea para regular las importaciones de bajo valor procedentes de países extracomunitarios, especialmente las comercializadas a través de grandes plataformas internacionales de venta online. La aplicación, desde el pasado mes de julio, de un arancel temporal de tres euros por categoría de producto en determinados envíos de hasta 150 euros, al que se suma desde noviembre un recargo de gestión de dos euros, constituye, a juicio de la organización, un primer paso para corregir las desigualdades competitivas que el comercio de proximidad viene denunciando desde hace años.

Sin embargo, la Confederación ha advertido en una nota de que estas medidas, aunque necesarias, resultan "insuficientes" si no van acompañadas de controles efectivos sobre los productos que acceden al mercado europeo. "El comercio de proximidad no teme competir con las grandes plataformas internacionales. Lo que no puede aceptar es competir en un mercado donde las obligaciones son diferentes y los controles no se aplican con la misma exigencia", ha señalado el presidente de Comercio Andalucía, Rafael Bados.

La organización ha recordado que los establecimientos comerciales andaluces deben cumplir "numerosas obligaciones fiscales, laborales, medioambientales, de seguridad de los productos y de protección de los consumidores". "No podemos exigir a un pequeño comerciante andaluz el cumplimiento de una normativa cada vez más compleja y permitir, al mismo tiempo, que entren masivamente en nuestro mercado productos sin garantías equivalentes. Eso no es competir en igualdad de condiciones", ha añadido Bados.

El sector andaluz ha subrayado que su reivindicación no cuestiona el comercio electrónico ni la libertad de elección de los consumidores. Al contrario, considera que la digitalización y la venta online son herramientas fundamentales para mejorar la competitividad y garantizar el futuro de miles de establecimientos andaluces. Lo que considera inaceptable es que determinados operadores puedan obtener ventajas competitivas mediante prácticas que eludan obligaciones fiscales, controles aduaneros o exigencias de seguridad y protección de los consumidores.

La Confederación ha insistido, además, en que no se trata exclusivamente de defender al comercio de proximidad, sino también de proteger a los consumidores europeos, que deben disponer de las mismas garantías independientemente del canal de compra o del país de procedencia de los productos. Por todo ello, Comercio Andalucía reclama a las instituciones europeas y al Gobierno de España que refuercen los mecanismos de inspección, trazabilidad y control aduanero, garantizando el cumplimiento efectivo de la normativa por parte de todos los operadores que comercializan productos en el mercado europeo.

Asimismo, solicita a la Junta de Andalucía que, dentro de sus competencias, intensifique las actuaciones de inspección y protección de los consumidores y traslade estas reivindicaciones a las instituciones estatales y europeas. La Confederación incorporará estas demandas entre sus propuestas para el nuevo Plan de Comercio Interior de Andalucía 2027-2030, actualmente en fase de programación. "No pedimos privilegios. Pedimos las mismas reglas, las mismas obligaciones y los mismos controles. Porque defender una competencia justa es también defender a nuestras empresas, a nuestros trabajadores y a los consumidores", ha concluido Rafael Bados.