Comienza la rehabilitación de la histórica chimenea de Fermasa de 53 metros dañada por los terremotos de Granada

Trabajos en la chimenea de 53 metros dañada por los terremotos en Granada. - FERMASA

ARMILLA (GRANADA), 4 (EUROPA PRESS)

La Feria de Muestras de Armilla (Fermasa) inicia este viernes los trabajos de rehabilitación de su histórica chimenea, construida en 1890 y con 53 metros de altura, que quedó afectada por la serie de terremotos que sacudieron el área metropolitana de Granada desde el pasado 15 de agosto.

Tras los daños detectados en la infraestructura, expertos del Grupo de Emergencias de Andalucía y del Instituto Geológico y Minero de España, junto a los servicios técnicos municipales del Ayuntamiento de Armilla, inspeccionaron la chimenea el pasado 26 de agosto.

La valoración realizada determinó la necesidad de intervenir sobre su parte superior para garantizar la estabilidad de la estructura. A lo largo de la próxima semana está previsto llevar a cabo el desmontaje de la cúpula y el recorte controlado de aproximadamente 12 metros de la parte superior, donde se localiza la grieta que ha provocado los daños de mayor consideración.

La intervención será ejecutada por una empresa especializada y con todas las medidas de seguridad necesarias, con el objetivo de analizar el estado de los ladrillos y rehabilitar la estructura.

La consejera delegada de Fermasa, Manuela Bertos, ha destacado que "la seguridad de las personas que visitan y trabajan en el recinto es la prioridad" y esta intervención "es una actuación necesaria para asegurar uno de los grandes símbolos de Armilla y, al mismo tiempo, avanzar en la puesta a punto de las instalaciones de cara a los próximos eventos".

Bertos ha señalado que Fermasa tiene por delante importantes citas, que arrancan el próximo 13 de septiembre con la ubicación de la caravana de la Vuelta a España en el recinto, coincidiendo con la etapa final de la competición en Granada.