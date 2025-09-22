El comité de empresa de Hitachi desconvoca huelga indefinida en Córdoba tras un principio de acuerdo sobre el convenio

Archivo - Concentración de protesta de los trabajadores de Hitachi Energy ante la factoría en Córdoba el pasado julio. - CCOO - Archivo

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Hitachi Energy ha decidido desconvocar la huelga indefinida prevista para este martes 23 de septiembre como muestra de su buena fe en la negociación del nuevo convenio colectivo de la planta de Córdoba tras lograr un principio de acuerdo con la empresa, que se seguirá negociando con el 31 de octubre como fecha límite para llegar a un acuerdo.

En un comunicado, el presidente del comité de empresa, Álvaro García Leiva, ha remarcado que "para demostrar la buena fe y el deseo de llegar a un acuerdo negociado por medio del diálogo, los sindicatos con representación en el comité de empresa (CCOO, UGT y USO), hemos decidido desconvocar la huelga tras haber acordado aplicar un incremento del 3,8% con efecto retroactivo y consolidable desde el 1 de enero de 2025".

Leiva ha lamentado que, en vez de ayudar a recuperar la senda del diálogo, la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) haya afirmado que, en la negociación del convenio, la parte social ha mantenido "una actitud de confrontación continua" cuando "hemos venido denunciando en reiteradas ocasiones las presiones a las que nos estábamos viendo sometidos por los despidos de compañeros y amenazas de despido".

CECO pidió este lunes al comité de empresa de Hitachi Energy que "reconsiderase su postura para volver a la mesa de negociación" en lugar de "crear una situación que puede terminar dañando al centro de trabajo de Córdoba y a toda su plantilla".

Frente a ello, Leiva ha defendido que el comité siempre ha considerado que "la negociación y el diálogo es la mejor formar de llegar a acuerdos satisfactorios para todas las partes y, por ello, hemos decidido desconvocar por el momento la huelga indefinida prevista, pero no porque nos lo pida CECO, sino porque somos responsables y creemos que es posible llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes que permita a la empresa encarar el futuro con garantías".