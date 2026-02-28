EEUU e Israel atacan a Irán - Directo: Irán ataca posiciones militares de EEUU en Bahréin

Atque de EEUU e Israel a Irán - CHEN JUNQING / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este sábado el comienzo de "una gran operación de combate", con la colaboración de Israel, contra las principales instituciones de Irán para "proteger al pueblo estadounidense a través de la eliminación de la amenaza que representa el régimen iraní" y, en último término, derrocar a las autoridades del país y desactivar a sus fuerzas de seguridad.

"A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas y toda la Policía, les digo esta noche que deben deponer las armas. Seréis tratados con justicia y con inmunidad total u os enfrentaréis a una muerte segura", ha señalado el presidente estadounidense.

El Ejército de Israel ha confirmado que Irán ha lanzado su primer contraataque y que sus "sistemas de defensa están trabajando para interceptar la amenaza".