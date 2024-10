Las compañías andaluzas Cobre Las Cruces y Sandfire Matsa, galardonadas en los Premios de Seguridad y Salud de Euromines

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras Minero-Metalúrgicas, Auxiliares y de Servicios (Aminer) ha celebrado el fallo del jurado de los Premios de Seguridad y Salud de Euromines (Euromines Safety Awards 2024) que ha distinguido con el tercer premio tanto a Cobre Las Cruces como a Sandfire Matsa por su contribución al sector minero europeo en este ámbito. Las dos compañías mineras son empresas asociadas a Aminer, que forma parte de Euromines, la principal asociación europea de la industria de materias primas.

"Desde Aminer trasladamos nuestra más sincera enhorabuena por ambos proyectos, que refuerzan al sector minero andaluz como una actividad industrial segura", ha destacado su gerente ejecutiva, Marta Cerati, en una nota. "Las candidaturas contaron desde el inicio con el respaldo de Aminer, ya que responden al compromiso de la industria minera andaluza con la seguridad y la salud, pilar fundamental para el sector, además de la innovación, la calidad y la responsabilidad ambiental", ha añadido Cerati.

El proyecto galardonado de Cobre Las Cruces ha sido su sistema de control del terreno (Ground Control System), que permite realizar un monitoreo constante del entorno de la corta a cielo abierto mediante equipos de última tecnología. El sistema dispone de un láser escáner 3D, una estación robótica y un georradar que toman lecturas en tiempo real de toda la zona, complementados por un anillo de prismas, inclinómetros y piezómetros que permiten detectar cualquier movimiento anómalo del terreno.

En el caso de Sandfire Matsa, el premio ha recaído en su aplicación para teléfonos móviles que permite a su equipo navegar, acceder y completar varias de sus herramientas de seguridad habituales desde interior de mina de forma digital y coordinada. Este sistema es posible gracias a la implementación de una red wifi con una cobertura cercana a los 80 kilómetros en el interior de la tierra, concretamente en sus minas Aguas Teñidas y Magdalena.

Gracias a la apuesta por la innovación tecnológica, la compañía ha mejorado la seguridad en sus yacimientos subterráneos. Además, ha impulsado una actividad más moderna y sostenible, reduciendo el uso de papel y facilitando el registro de la documentación en la empresa, haciendo su evaluación y revisión más ágil y eficaz.

El acto de entrega de estos reconocimientos ha tenido lugar en Bruselas, donde se han congregado responsables políticos, empresas miembros y entidades socias de Euromines. El primer premio ha recaído en ABB por la primera solución piloto de cargador robotizado del sector para la voladura a distancia de paredes rocosas (Industry-first automated robot charger pilot solution for remote blasting of rock face) y el segundo en Hellas Gold, filial griega de Eldorado Gold, por el entrenamiento de operadores de perforadoras jumbo y camiones de transporte subterráneo con realidad virtual y aumentada (Training jumbo drill and underground truck haul operators with VR and augmented reality).

Los expertos que han formado el jurado independiente han sido Madalina Ivanica de DG GROW (Comisión Europea), Christos Kavalopoulos de Greek Mining Enterprises, Göksen Caliskan de Euractiv, Judith Kirton-Darling de IndustriAll European Trade Union y Martin Wieske de WirtschaftsVereinigung Metalle.