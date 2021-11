Concentración de apoyo al alcalde de Navas de San Juan (Jaén), que pide respeto para las familias de los detenidos

NAVAS DE SAN JUAN (JAÉN), 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 600 personas, según la Guardia Civil, han asistido a la concentración convocada desde la Diputación de Jaén para condenar el ataque perpetrado en la madrugada del pasado domingo a la vivienda del alcalde de Navas de San Juan (Jaén), Joaquín Requena.

Requena ha tomado la palabra para agradecer el apoyo recibido y las muestras de cariño, pero también para pedir respeto hacia las familias de los dos jóvenes detenidos por su presunta implicación en el incendio de madrugada que calcinó la fachada de la vivienda del alcalde y que causó daños también a un vehículo estacionado en las inmediaciones.

"No dejo de acordarme de la familia de los que están detenidos, son personas que no tiene culpa y por favor ruego que las tratéis bien", ha dicho el alcalde en su intervención a las puertas del Ayuntamiento de Navas de San Juan. "Son personas que viven en el pueblo y deben seguir viviendo en nuestro pueblo. No pueden pagar por lo que han hecho sus hijos", ha señalado Requena dirigiéndose a sus vecinos.

Requena también ha tenido palabras para sus vecinos, que habitan viviendas junto a la suya y que "también sufrieron la barbarie" por un acto que confía "no se vuela a repetir en ningún sitio de España".

Antes de su intervención en el Ayuntamiento, el alcalde, en declaraciones a los medios junto a su vivienda, ha indicado que lo que demuestra lo ocurrido es que hay que "trabajar mucho por la convivencia y la tolerancia" porque "hay muchas maneras de solucionar los problemas pero no con barbarie".

Pese a lo ocurrido, Requena ha señalado que no considera que ser algo sea una actividad de alto riesgo, pero "sí de algo de riesgo", aunque ha señalado sentirse "afortunado" porque los alcaldes "nos sentimos arropados y queridos por el pueblo" a pesar de estar "en primera línea y dando la cara una y otra vez".

La concentración se ha desarrollado en la calle Nueva, donde se encuentra la vivienda familiar del alcalde. Posteriormente, las personas concentradas se han trasladado a la puerta del Ayuntamiento donde el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha dado lectura a una declaración institucional contra "un atentado" con el que "los violentos han puesto de manifiesto su desprecio hacia los derechos fundamentales".

Reyes ha trasladado "la condena y repulsa sin paliativos" de todos los grupos políticos con representación en la Diputación y del conjunto de concejales y concejalas de la provincia a un ataque que "ha puesto en riego la vida de las personas", al tiempo que ha trasladado el apoyo a "un hombre bueno, restado y querido, que en los momentos más duros nunca ha tirado la toalla".

Ha añadido que lo ocurrido en la madrugada del domingo con el incendio intencionado de la vivienda familiar del alcalde "constituye un ataque contra toda la sociedad jiennense, contra las libertades, el libre ejercicio de la política y contra la pluralidad ideológica".

A la concentración han asistido también numerosos concejales de todas las formaciones, alcaldes de otros municipios como el de Jaén capital, Julio Millán, y los portavoz de PSOE, PP y Cs en la Diputación de Jaén, además de dirigentes políticos como el presidente del PP de Jaén, Erik Domínguez.

Entre las autoridades, la delegada de la Junta de Andalucía en Jaén, Maribel Lozano, ha traslado al alcalde "el apoyo del Gobierno andaluz", así como su "cariño y respeto". También ha participado la subdelegada del Gobierno de España en Jaén, Catalina Madueño, que ha agradecido la labor de la Guardia Civil por su "diligencia y profesionalidad" y que ha permitido la detención de dos jóvenes por su presunta implicación en los hechos.

Madueño ha señalado que la investigación sigue abierta y se espera que este miércoles puedan pasar a disposición judicial en La Carolina (Jaén) los dos detenidos, al tiempo que no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que pueda haber nuevas detenciones relacionadas con este ataque.