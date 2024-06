Concentración este lunes en Sevilla ante la "falta de transparencia" y la "nefasta" gestión del Bono Alquiler Joven

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Afectados por el Bono Alquiler Joven en Andalucía ha convocado este lunes a las 10,00 horas una concentración en Sevilla, a las puertas de la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Sevilla para protestar por la "falta de transparencia" y la "nefasta y caótica" gestión del Bono Joven de Alquiler por parte del Ejecutivo andaluz.

Los jóvenes andaluces han lamentado que, "a pesar de esperar más de dos años desde que el Gobierno central aprobara la medida y más de un año y medio desde que se abrió la convocatoria en la Junta de Andalucía seguimos sin tener datos Reales de cómo va el proceso, no se cumple la concurrencia no competitiva y no tenemos el dinero cuando el plazo de resolución máximo era en mayo de 2023, es decir, ha pasado un año desde que deberían haber resuelto todos los expedientes".

Así, han recordado a través de un comunicado que, aprobada por el Gobierno central en enero de 2022 y gestionada por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, la ayuda buscaba "facilitar tanto el acceso como el mantenimiento de la vivienda o habitación habitual", mediante un pago de 250 euros, "a ser posible mensual", de 24 meses desde su publicación.

"Andalucía, la última comunidad autónoma en implementarla, prometió una plataforma robotizada para agilizar el proceso, sin embargo, en su lanzamiento, el 14 de noviembre de 2022, ésta colapsó durante horas, dejando a miles de jóvenes perdiéndola por no poder solicitarla a tiempo debido a su carácter de concurrencia no competitiva, que la consejera asegura que sólo aplica para entrar en plazo, a pesar de que en el BOJA 209 de 31/10/2022 explicita que "se tramitarán y resolverán atendiendo al orden de presentación", apostillan desde la Plataforma.

Así, advierten que el departamento andaluz de Fomento "ha demostrado ineficacia, identificándose irregularidades en la tramitación, desde la arbitrariedad en la resolución de expedientes de días posteriores por delante de los primeros hasta el envío masivo de mensajes de texto tras cumplirse los 6 meses de plazo máximo de resolución". "Estas notificaciones, emitidas por un canal inválido y carentes de información clara, suponen, según el equipo de Gobierno, el inicio efectivo de la revisión de expedientes, fuera de plazo", detallan.

La concentración del día 10 es la cuarta organizada por la plataforma, que llevó a cabo su primera protesta el 23 de junio del pasado año frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, al que siguieron protestas en las ocho provincias el 9 de octubre. La última convocatoria tuvo lugar el pasado 20 de marzo a las puertas de la Consejería de Fomento.

DEMANDA COLECTIVA ADMITIDA A TRÁMITE

A finales de mayo, la plataforma de jóvenes andaluces afectados por los retrasos en el Bono Alquiler anunciaba la admisión a trámite de la demanda colectiva interpuesta por medio centenar de jóvenes a la Junta de Andalucía ante la gestión de esta ayuda, ya que, más de un año y medio después del inicio en la comunidad del plazo para solicitarla "muchos jóvenes siguen sin respuesta".

Los jóvenes andaluces, ante "el eventual silencio administrativo, tras varios meses sin actualizaciones en sus expendientes, y tras una falta de información actualizada, una errática situación y unas dilaciones muy acusadas", interpusieron en abril un recurso de reposición, al haber pasado el plazo máximo estipulado para la resolución de dichos expedientes según las propias bases. Una vez recibieron respuesta al recurso, se habilitó la vía contencioso-administrativa, por lo que interpusieron la demanda ahora admitida a trámite.