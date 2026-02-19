Condenado a cinco años de prisión por intentar matar de una pedrada a un hombre en La Mamola (Granada) en una reyerta

Archivo - Imagen de archivo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL/ARCHIVO

GRANADA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Granada ha condenado a cinco años de prisión al acusado de intentar matar de una pedrada a un hombre en una reyerta en la terraza de un bar en Polopos-La Mamola (Granada), después de que el acusado haya reconocido los hechos.

Un acuerdo entre las partes ha evitado la celebración del juicio previsto este jueves en la Sección Primera de la Audiencia a las dos jóvenes que protagonizaron esta pelea en diciembre de 2023 contra el responsable del establecimiento y las personas que acudieron en su auxilio, uno de los cuales recibió un golpe en la cabeza con una piedra de grandes dimensiones.

El principal acusado ha sido condenado como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. La condena, que ha sido leída en Sala y ya es firme, también le obliga a indemnizar a la víctima en 50.000 euros por las lesiones y secuelas sufridas.

El segundo procesado también ha reconocido su participación en los hechos como autor de un delito de lesiones y de otro leve de lesiones por el que deberá cumplir tres años y medio de cárcel, además del pago de una multa y de abonar 800 euros en indemnizaciones a otros de los heridos en la reyerta.

Además de las correspondientes prohibiciones de comunicación y acercamiento a la víctima, la magistrada ha precisado que ambos, de nacionalidad marroquí, cumplirán una parte de la condena en prisión y luego serán expulsados del territorio nacional no pudiendo regresar en un periodo de diez años.

Los hechos ocurrieron cerca de las once de la noche del 16 de diciembre de 2023, cuando los acusados se sentaron junto a otras personas que no han sido identificadas en la terraza de un bar de esta localidad costera.

Al acudir el responsable del establecimiento para atenderlos, le dijeron que no querían nada y éste apagó la terraza a lo que reaccionaron lanzando mesas al suelo, según señala la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

El hostelero les reprendió y ellos comenzaron a lanzarle piedras en distintas partes del cuerpo; a otro de los presentes le golpearon con una botella de cristal en la cabeza.

La peor parte se la llevó sin embargo un hombre que acudió al lugar tras percatarse de lo que estaba ocurriendo. Empezaron a lanzarle piedras hasta que en un momento dado el principal acusado se hizo con una de grandes dimensiones y se la tiró a la cabeza con fuerza.

El hombre sufrió un traumatismo craneoencefálico grave por el que tuvo que ser hospitalizado e intervenido quirúrgicamente. La agresión le ha dejado secuelas.