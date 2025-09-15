SEVILLA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir renueva la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE-CHG). Así, el sistema permite acceder, visualizar, consultar, publicar y compartir los mapas y datos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Se ponen a disposición de los usuarios nuevos visores cartográficos y herramientas para consulta y descarga de datos espaciales.

La información georreferenciada y datos asociados de las demarcaciones hidrográficas del Guadalquivir, Ceuta y Melilla es de gran interés y utilidad para la ciudadanía y para las actividades económicas, ya que se usan en la participación pública, en la gestión del agua y en las actividades económicas asociadas, contribuyendo al crecimiento y la creación de empleo.

En más detalle, la Infraestructura de Datos Espaciales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (IDE-CHG) es el portal de acceso a esta información. Se trata de una herramienta consolidada, con alta demanda y en rápido crecimiento. La CHG ha realizado en los dos últimos años un gran esfuerzo en su actualización y mejora para adecuarla a la evolución tecnológica reciente, empleando para ello los fondos aportados por la Unión Europea Next GenerationEU.

Del mismo modo, la IDE-CHG permite acceder, visualizar, consultar, publicar y compartir mapas, datos e imágenes generados o empleados por de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Esta versión renovada permite un acceso mucho más rápido y sencillo, ofreciendo un servicio de gran calidad, a altura de las exigencias y necesidades de una sociedad y una economía avanzadas. Incorpora nuevos visores y herramientas basadas en código abierto, altamente sostenible y modular.

Pueden destacarse nuevas utilidades como la opción de guardar las sesiones de trabajo o la posibilidad de comparar dos ortofotografías diferentes de una misma zona, así como un nuevo nodo de áreas temáticas con información detallada de especial interés del Organismo: sequía y escasez, registro de Zonas Protegidas, redes de control, superficie inundada de las lagunas, masas de agua, infraestructuras, etc.