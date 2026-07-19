La confianza empresarial en Andalucía mejora un 4% en el tercer trimestre del año y supera la media nacional

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, en imagen de archivo. - María José López - Europa Press

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La confianza de los empresarios andaluces en la marcha de la economía de la comunidad ha aumentado un 4% en el tercer trimestre del año en comparación con el trimestre anterior, un incremento de más de un punto respecto a la media de España, situada en el 3,2%, según el Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), recogido por el Observatorio Semanal de la Secretaría General de Economía de la Junta de Andalucía.

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha destacado que "la mejora de la confianza empresarial refleja que las empresas perciben un entorno favorable para desarrollar su actividad y seguir invirtiendo en Andalucía, pese a la incertidumbre que continúa marcando la economía internacional", según ha subrayado la Junta en una nota de prensa.

Además, ha asegurado que este avance se produce en un contexto en el que "Andalucía continúa reforzando el dinamismo de su tejido productivo".

Industria y transporte y hostelería son los sectores que han presentado una evolución más favorable que la media nacional, con incrementos interanuales de la confianza del 1,6% y del 0,6%, respectivamente. Unos parámetros que resaltan frente a las caídas del 0,4 y del 1,4% a nivel nacional. La evolución de las expectativas empresariales llega acompañada de un progreso positivo de los principales indicadores de actividad.

Así, entre enero y mayo de 2026 se han creado en Andalucía en términos netos (creadas menos disueltas) un total de 7.832 sociedades mercantiles. Esa cifra representa el dato más elevado para igual periodo desde 2007 y supone un 8,4% de crecimiento interanual frente al mismo mes de 2025.

Para la responsable de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, "estos datos sólo nos confirman que Andalucía mantiene un notable dinamismo empresarial, ya que cada nueva empresa representa una apuesta por generar riqueza, innovación y empleo, y es el mejor reflejo de una economía que continúa ampliando su base productiva".

Asimismo, 2.058 sociedades mercantiles han ampliado capital en la comunidad autónoma por un importe de 1.409,8 millones de euros. Se trata de un 56% más que un año antes y más del doble del incremento registrado en España (21,8%).

España ha destacado que "el aumento de las ampliaciones de capital evidencia que las empresas no sólo mantienen su actividad, sino que además apuestan por crecer, ganar dimensión y desarrollar nuevos proyectos de inversión en Andalucía".

El Observatorio Semanal de la Secretaría General de Economía destaca que el tejido empresarial andaluz mantiene una evolución favorable. En este sentido, expone como al cierre del pasado mes de junio había inscritas 252.071 empresas con trabajadores a su cargo en la Seguridad Social. Se trata, según indica, de un máximo histórico en junio y representa 3.783 empresas más que en 2025.

Una cifra, que supone algo más de una cuarta parte (25,3%) del incremento total registrado en España (14.946 entidades) y un crecimiento interanual del 1,5%, casi medio punto superior a la media nacional (1,1%).

"Alcanzar este máximo histórico significa que Andalucía no sólo crea empresas, sino que, además, consolida un tejido empresarial que es capaz de generar empleo y de mantener su actividad", ha afirmado la Consejera.

Por tamaño, Andalucía presenta un comportamiento más dinámico que el conjunto del país en prácticamente generalizado, con especial atención entre las grandes empresas (250 o más trabajadores): aumentan un 5,6% respecto a junio de 2025, otro dato en el que Andalucía vuelve a superar la media española (3,9%).

Por último, ha añadido que el hecho de que las grandes empresas crezcan por encima de la media nacional pone de manifiesto que "Andalucía está ganando capacidad para atraer inversiones y favorecer el desarrollo de proyectos empresariales de mayor tamaño, con el efecto tractor que eso tiene sobre el conjunto de la economía".