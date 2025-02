El Congreso aborda este martes la ley andaluza que busca adaptar las oposiciones a personas con discapacidad intelectual

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso de los Diputados acogerá este martes, 11 de febrero, el debate para la toma en consideración de la proposición de ley aprobada el pasado mes de septiembre en el Parlamento de Andalucía, de reforma parcial del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que persigue facilitar el acceso de personas con discapacidad intelectual a la función pública mediante una modificación del sistema de oposiciones.

Dicho debate de toma en consideración de esta iniciativa, impulsada en su momento por el grupo Por Andalucía en el Parlamento autonómico, figura como el primero de los asuntos del orden del día de la sesión del Pleno del Congreso programada para este martes, 11 de febrero, a partir de las 15,00 horas, según se recoge en la agenda de la cámara baja, consultada por Europa Press.

Se trata de una proposición de ley que el Parlamento andaluz aprobó el pasado 18 de septiembre de 2024 con el apoyo unánime del Pleno, lo que permitió que su tramitación se llevara a cabo por el procedimiento de lectura única, antes de que su discurrir continúe en el Congreso de los Diputados, donde tres parlamentarios andaluces se encargarán de defender esta iniciativa el martes.

Dichos diputados fueron designados el año pasado por el Pleno del Parlamento, y son, en concreto, el portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, y las diputadas del PSOE-A y Por Andalucía Pilar Navarro y Esperanza Gómez, respectivamente. Cada uno de ellos contará con un tiempo máximo de intervención de cinco minutos.

En un comunicado, la representante de Por Andalucía Esperanza Gómez --que será la primera de los tres diputados andaluces en intervenir en este debate-- ha expresado su esperanza en que la propuesta reciba en el Congreso el mismo apoyo que suscitó en el Parlamento andaluz, donde concitó la unanimidad de los grupos, para que se convierta en "una realidad que beneficiará a miles de familias en toda España".

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN DE LEY

Según han recordado desde Por Andalucía, grupo impulsor de esta iniciativa, esta proposición de ley busca modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, con el objetivo de que los exámenes de acceso para personas con discapacidad se centren en la valoración de habilidades prácticas para el desempeño de sus puestos de trabajo, en lugar de basarse en pruebas teóricas.

La norma cuenta "con el respaldo" de diferentes asociaciones del sector como Albatros, Plena Inclusión, Aspanri, Cermi Andalucía y Down Andalucía, que, según subrayan desde Por Andalucía, "llevan tiempo alertando de la falta de idoneidad de las pruebas teóricas para el acceso al sector público de las personas con discapacidad".

La representante de Por Andalucía, que este martes viajará a Madrid acompañada de la portavoz del grupo parlamentario, Inma Nieto, ha defendido que, con esta iniciativa, "hemos demostrado que con pocos recursos podemos hacer política en mayúsculas", y ha subrayado que este martes "seguiremos demostrando que cuando se trabaja por todos los ciudadanos y ciudadanas se obtienen resultados".

De igual modo, la diputada ha apuntado que si esta proposición de ley sale adelante en el Congreso, "el trabajo no terminará ahí", ya que, "una vez se apruebe, será necesario una iniciativa que revise todo el sistema educativo de forma integral, porque lo cierto es que muchas personas con discapacidad intelectual no titulan porque no existe un sistema educativo realmente adaptado a ellos", ha advertido Esperanza Gómez.