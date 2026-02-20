Loles López destaca el empleo como "la herramienta más eficaz" para la inclusión social

Loles López (centro), junto a José María Bellido, en la presentación de la segunda edición del programa Impulsa. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÓRDOBA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha subrayado este viernes que el empleo es la herramienta "más eficaz para que todos podamos desarrollar nuestro proyecto de vida y podamos continuar avanzando hacia una sociedad más inclusiva e igualitaria.

Así lo ha manifestado la consejera en Córdoba, en el marco de la presentación de la segunda edición del programa Impulsa, en el que ha estado acompañada por el alcalde de la ciudad, José María Bellido, y la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en la provincia cordobesa, Dolores Sánchez.

En su intervención, la titular de Inclusión Social ha destacado el carácter pionero del programa Impulsa, una iniciativa a través de la cual "se cierra el círculo que iniciamos a través de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis) de Intervención en Zonas Desfavorecidas".

En este sentido, ha explicado que, a través de la Eracis, "el Gobierno andaluz acompaña y trabaja con las personas en situación vulnerabilidad y con su entorno familiar, con el firme objetivo de situarlas a la puertas de un empleo".

López ha continuado indicando que, gracias a Impulsa, "ponemos en manos de los servicios sociales comunitarios la formación y capacitación de los usuarios de la Eracis, para que puedan obtener una acreditación laboral oficial que facilite su inserción en el mercado de trabajo".

La consejera ha insistido, por ello, en la importancia y fuerza del trabajo en red entre administraciones, "que nos hace llegar más lejos y mejor, reforzando la inclusión social y la igualdad de oportunidades".

En esta línea se ha manifestado también el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien ha destacado que el centro Impulsa 'Duque de Rivas' "demuestra que la colaboración entre el Ayuntamiento cordobés y la Junta de Andalucía se traduce en resultados reales".

Así, ha subrayado que "los 160 alumnos participantes en la pasada edición, con más de un 40% de inserción laboral, avalan un modelo eficaz y útil de formación", añadiendo que "en esta segunda edición ampliamos plazas, presupuesto y formación para seguir generando empleo y oportunidades de futuro en Córdoba para todos", ha concluido.

ERACIS EN CÓRDOBA

A través de la Eracis, el Gobierno andaluz ha impulsado la intervención en las zonas desfavorecidas de la capital cordobesa -Las Palmeras, el Distrito Sur y Las Moreras--, movilizando un importe superior a los 6,2 millones de euros destinados al Ayuntamiento y entidades del tercer sector.

En la puesta en marcha de la nueva edición de la Eracis+ se destinarán más de ocho millones de euros para continuar trabajando en estas mismas barriadas, reforzando la formación, la inserción laboral y el acompañamiento social de los vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad.