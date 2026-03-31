La consejera Rocío Díaz visita la cofradía del Huerto y la Esperanza de Loja (Granada)

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado la ermita de San Roque de Loja (Granada), desde donde parte este martes por la tarde la cofradía del Huerto y la Esperanza para dirigirse por las calles de la ciudad. - JUNTA

GRANADA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado la ermita de San Roque de Loja (Granada), desde donde parte este martes por la tarde la cofradía del Huerto y la Esperanza para dirigirse por las calles del barrio alto y del centro de la ciudad.

Durante su visita, Díaz, que ha estado acompañada por el alcalde de Loja, Joaquín Ordóñez, y el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Antonio Granados, entre otras autoridades, ha podido asistir a uno de los ensayos de los incensarios de Loja.

Se da la circunstancia que estos incensarios se verán por primera vez en la Semana Santa de esta localidad del Poniente granadino junto al cortejo con las tres 'corrías' de la cofradía, una por cada trono.