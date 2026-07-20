Los consejeros andaluces de Fomento y Vivienda lamentan la muerte del secretario de Estado David Lucas

Archivo - La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz (d), el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (c), y el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Francisco David Lucas (i), en una foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los consejeros de Fomento y de Vivienda de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet y Rocío Díaz, respectivamente, han trasladado públicamente este lunes sus condolencias por la muerte del secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, que ha fallecido a los 58 años de edad.

La titular de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio del Gobierno andaluz, Rocío Díaz, ha expresado desde su cuenta en la red social 'X' su "más profundo pesar por el fallecimiento de David Lucas", así como ha querido trasladar por esa vía su "cariño y condolencias a su familia, a sus compañeros y al equipo" del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

"Descanse en paz", ha finalizado su comentario Rocío Díaz, que ha publicado junto a dicho mensaje una fotografía de archivo en la que aparece ella en un acto junto al propio David Lucas y al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Por su parte, el recién nombrado como nuevo consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha comentado en la misma red social que había recibido "con gran tristeza la noticia del fallecimiento de David Lucas, secretario de Estado de Vivienda".

"Siempre encontré en él cercanía y respeto institucional en un asunto tan prioritario como la vivienda", ha dicho el que fuera también en la anterior legislatura viceconsejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, y antes de finalizar su comentario trasladando su "más sentido pésame a familia y amigos" del citado secretario de Estado.

FALLECE A LOS 58 AÑOS

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, que suspendió su agenda hace tres semanas para someterse a un tratamiento oncológico, ha fallecido este lunes, 20 de julio, a los 58 años, según han confirmado fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El departamento gubernamental han señalado que "lamenta profundamente" la pérdida de un "excelente compañero que dedicó su vida al servicio público y al bien común".

En un comunicado, ha recalcado que el compromiso y el trabajo de Lucas "deja como legado los cimientos del derecho a la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar".

Nacido en Madrid en 1968, David Lucas era doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, especializado en Derecho Público del Estado, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Política Territorial y Urbanística por la Universidad Carlos III de Madrid, especialidad Gestión Urbanística, y máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid.

En su trayectoria dentro de la política española, fue secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, fue elegido senador electo por Madrid en la XII legislatura; alcalde de Móstoles, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid; teniente-alcalde de Getafe; presidente de la Delegación Española en el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Federación Española de Municipios y Provincias; y responsable de la implementación de la Agenda 2030 en los municipios españoles.

Además, fue miembro del Comité Director del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, del Comité Director y del Bureau Ejecutivo de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y de la Red Interparlamentaria de la OCDE.

En materia municipal, fue presidente de la Mancomunidad de Municipios del Sur, vicepresidente de la Federación de Municipios de Madrid y presidente de la Comisión de Hacienda de esta federación.

En el ámbito docente, ejerció como profesor de Derecho Financiero y Tributario en Historia del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid; profesor de Derecho Financiero y Derecho Constitucional en la Universidad de Nebrija; y profesor de Ciencia Política y Gestión y Administración Pública en la Universidad Complutense.

Tras una etapa como secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, desde 2023, ostentaba el cargo de secretario de Estado del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.