El Consejo Andaluz de Cámaras celebra la aprobación del I Plan Cameral de Andalucía 2026-2028, dotado con 3,27 millones. - CÁMARAS ANDALUCÍA

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio ha celebrado la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del primer Plan Cameral de Andalucía 2026-2028, un instrumento estratégico llamado a ordenar y reforzar la colaboración entre la administración autonómica y la red cameral en toda la región.

Según ha detallado Cámaras de Andalucía en una nota, dotado con 3,27 millones de euros y con una vigencia de tres años, el Plan se configura como la hoja de ruta para alinear actuaciones, optimizar recursos y ofrecer una respuesta más eficaz a las necesidades del tejido empresarial andaluz, especialmente de pymes, autónomos y personas emprendedoras.

En este sentido, para el Consejo Andaluz de Cámaras, su aprobación supone un objetivo "largamente" perseguido por las Cámaras de Comercio de Andalucía y "materializa" el compromiso asumido por la Junta de Andalucía y su presidente, Juanma Moreno, para consolidar un marco estable de colaboración público-privada que refuerce la competitividad empresarial.

En este proceso ha sido clave el impulso de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, que ha liderado el desarrollo de un plan "ambicioso, coordinado y orientado" a resultados. Así, el presidente del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, Javier Sánchez Rojas, ha subrayado que "este Plan permitirá avanzar hacia una actuación más ordenada y eficaz, integrando los distintos programas de apoyo empresarial y reforzando el papel de las Cámaras como red cercana a las empresas y como instrumento útil para trasladar al territorio las políticas públicas".

Entre sus principales líneas de actuación han destacado el impulso al emprendimiento, la formación y el talento, la transición ecológica, la modernización empresarial y el refuerzo de sectores estratégicos como la industria, el comercio, la artesanía o el turismo. Asimismo, el Plan apuesta por "acelerar la digitalización, fomentar la sostenibilidad, mejorar la presencia en mercados internacionales y fortalecer el tejido productivo desde el ámbito local".

Por tanto, la ejecución de las actuaciones va a recaer en las Cámaras de Comercio andaluzas y en el propio Consejo Andaluz de Cámaras, en coordinación con los distintos centros directivos de la Junta, lo que permitirá una aplicación "directa y adaptada" a la realidad de cada territorio.

Asimismo, la amplia red cameral, con presencia en toda Andalucía, "garantiza un acompañamiento cercano y especializado a las empresas". Además, el Plan contempla una estructura de gobernanza basada en un Consejo Rector y una Comisión de Seguimiento, en la que participan las siete consejerías implicadas --Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; Universidad, Investigación e Innovación; Desarrollo Educativo y Formación Profesional; Sostenibilidad y Medio Ambiente; Industria, Energía y Minas; Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; y Turismo y Andalucía Exterior-- junto al Consejo Andaluz de Cámaras y las Cámaras de Comercio.

Por último, este modelo permitirá un seguimiento continuo de las actuaciones y una evaluación permanente de los resultados. Así, con la aprobación del Plan Cameral 2026-2028, el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio refuerza su papel como interlocutor clave entre la administración y las empresas, y reafirma su compromiso de seguir trabajando, junto a la Junta de Andalucía, en el impulso de un tejido empresarial "más competitivo, innovador y sostenible".