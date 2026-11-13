El Consejo Andaluz de Turismo aprueba la designación de Hornachuelos (Córdoba) como Municipio Turístico

Archivo - Palacio de Moratalla en Hornachuelos. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha presidido el Pleno del Consejo Andaluz del Turismo, en cuyo orden del día se han incluido las consultas preceptivas para la declaración de Hornachuelos (Córdoba) como Municipio Turístico y de las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches de la localidad también cordobesa de Añora como acontecimiento de Interés Turístico, que han quedado aprobadas.

Según informa el Gobierno andaluz en una nota, los expedientes, referidos a diez fiestas y acontecimientos que aspiraban a obtener la declaración de Interés Turístico de Andalucía y tres futuros Municipios Turísticos, reflejan la diversidad del patrimonio cultural, festivo y social de Andalucía y su capacidad para generar actividad y proyección en municipios de diferentes tamaños.

Su valoración se realiza conforme a los requisitos establecidos y a los informes técnicos correspondientes. De este modo, tras la aprobación de hoy en el CAT, a estos expedientes les resta únicamente la aprobación oficial por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Durante su intervención, Gavira ha defendido que estas designaciones forman parte de "un turismo respetuoso con la identidad de cada territorio, competitivo para las empresas, beneficioso para el residente y capaz de generar oportunidades en las ocho provincias".

En este sentido, ha destacado que el desarrollo turístico debe preservar "el equilibrio territorial, la identidad y la calidad de vida de los andaluces", mediante la colaboración entre la Junta, los ayuntamientos, las diputaciones y el sector.

En el caso de Hornachuelos, el municipio cumple con los elementos de valoración necesarios en cuanto población turística asistida y oferta turística, entre la que destaca su propuesta en torno al turismo activo y experiencial, así como sus recursos patrimoniales y naturales. Además, la localidad desarrolla desde 2024 un Plan de Calidad Turística.

Respecto a las Olimpiadas Rurales de Los Pedroches de Añora, se destaca su repercusión turística en el ámbito de la región, siendo de fuera del municipio más de una cuarta parte de sus más de 7.700 asistentes. Desde su creación en 2008 se ha consolidado como un referente en la promoción del deporte tradicional, la cultura popular y la cohesión social en el ámbito rural.

Entre los otros acontecimientos examinados figuran la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón, de Punta Umbría (Huelva); el Corpus Christi de Villardompardo y el Corpus Christi de Villacarrillo (Jaén); las Fiestas Patronales de San Sebastián, de Caniles (Granada); y Sucedió en Belén, de Alcalá del Río (Sevilla).

La relación se completa con la procesión marítimo-terrestre de la Virgen del Carmen de Los Boliches, de Fuengirola (Málaga); la Feria de la Seda, de Los Molares (Sevilla); la Fiesta de la Parva, de Pórtugos (Granada); y las Fiestas de Mayo en honor a la Santa Cruz, de Villarrasa (Huelva).

TRES SOLICITUDES DE MUNICIPIO TURÍSTICO

El Pleno ha abordado asimismo las solicitudes de declaración de Municipio Turístico de Andalucía de Benahavís (Málaga) y Soportújar (Granada). Esta figura reconoce la singularidad de los municipios que afrontan necesidades y servicios asociados a su actividad turística.

El consejero ha señalado que la política turística debe avanzar hacia una visión "que mida cuánto valor genera cada actividad, cómo se distribuye y qué aporta a la vida de los andaluces". Para ello, ha destacado la necesidad de combinar competitividad, calidad e innovación con el equilibrio entre visitantes, residentes y actividad económica.

En este contexto, el Consejo ha supervisado el Informe de Evaluación Intermedia y la Memoria de Seguimiento correspondiente a 2025 del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía META 2027, con carácter previo a su aprobación. Al respecto, ha subrayado que la planificación debe ser "un instrumento real para corregir desviaciones, decidir con evidencias y generar más valor".

"Queremos avanzar hacia una gestión que mida resultados, identifique necesidades y permita actuar con mayor anticipación", ha indicado Gavira, quien ha agradecido la participación de los representantes de administraciones, municipios, empresas, trabajadores y agentes sociales.