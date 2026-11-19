El Consejo Audiovisual de Andalucía asume una de las vicepresidencias del Grupo de Supervisión del Audiovisual. - CAA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Domi del Postigo, ha participado en la quinta reunión del Grupo de Autoridades de Supervisión para los Servicios de Comunicación Audiovisual (Gassca), celebrada en Barcelona, en la que se ha acordado que el CAA asuma una de las dos vicepresidencias de este órgano, junto con la Xunta de Galicia. La presidencia seguirá estando a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La incorporación del Consejo Audiovisual de Andalucía a la vicepresidencia del Gassca refuerza su presencia en los órganos de coordinación de las autoridades audiovisuales españolas y su papel en la cooperación institucional para abordar los principales retos del sector, tal como ha informado el Consejo en una nota.

El encuentro tuvo lugar en el Palau de la Generalitat y fue inaugurado por el consejero de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Albert Dalmau. En él participaron representantes de los cuatro organismos reguladores audiovisuales que existen actualmente en España: la CNMC, el CAA, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) y el Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACV). Asimismo, asistieron representantes de nueve gobiernos autonómicos que no cuentan con un consejo audiovisual propio y de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial.

Durante la reunión se ha aprobado la creación de un procedimiento de colaboración entre todas las autoridades regulatorias audiovisuales con el objeto de facilitar la tramitación de los incumplimientos de las plataformas de intercambio de vídeos o de los usuarios de especial relevancia. Además, se presentaron los trabajos desarrollados a lo largo de 2026 por los tres grupos de trabajo constituidos en el seno del GASSCA, centrados en la promoción de la obra audiovisual europea, los servicios online y la alfabetización mediática, este último liderado por el CAA.

EL Gassca se creó siguiendo la Disposición Adicional Segunda de la Ley 13/2022, de 7 de julio, General de Comunicación Audiovisual (LGCA), como órgano de cooperación integrado por representantes de las autoridades independientes de ámbito estatal y autonómico en el ámbito de los servicios de comunicación audiovisual que tengan la responsabilidad primaria de la supervisión de los servicios de comunicación audiovisual o, en los casos en que no exista una autoridad u organismo, por otros representantes elegidos a través de sus propios procedimientos.

Este procedimiento de colaboración se ha diseñado como un instrumento que permita un mayor involucramiento de las Autoridades autonómicas en su traslado o puesta en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de las distintas denuncias que remitan sobre la actividad de las plataformas de intercambio de vídeos o de los usuarios de especial relevancia.