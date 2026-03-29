El Consejo Económico y Social andaluz deja desierto su Premio de Investigación de este año 2026

Archivo - El presidente del Consejo Económico y Social de Andalucía y vicepresidente de la Red Transnacional Atlántica, Juan Marín (derecha), junto al presidente del Puerto de Huelva, Alberto Santana. (Foto de archivo). - PUERTO DE HUELVA - Archivo

SEVILLA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía ha acordado declarar "desierto" su Premio de Investigación correspondiente a su edición de este año 2026.

Así se recoge en una resolución de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo que firma el presidente del CES andaluz, Juan Marín, consultada por Europa Press tras su publicación, el pasado viernes, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Las bases reguladoras del Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de Andalucía quedaron establecidas por orden de 22 de noviembre de 2021, de la entonces Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, y la convocatoria de este año 2026 se acordó mediante resolución del 6 de noviembre de 2025.

El premio ha quedado desierto este año después de que el jurado constituido al efecto valorase las solicitudes recibidas en función de los "criterios de selección establecidos" en la citada orden de noviembre de 2021; es decir, "contenido científico, calidad, viabilidad y carácter innovador, especial significación en el marco social y económico de la comunidad autónoma de Andalucía, capacidad y dedicación del personal investigador".

De este modo, el CES ha acordado "declarar desierto el Premio de Investigación del Consejo Económico y Social de Andalucía, edición de 2026" a través de una resolución contra la que "cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de publicación" de la misma.