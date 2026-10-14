El Consejo del Movimiento Ciudadano pide una partida municipal en Córdoba para proseguir con las exhumaciones

Archivo - Exhumación de fosas en el Cementerio de la Salud de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha informado este miércoles de la solicitud formal al Ayuntamiento de Córdoba para que "garantice una partida presupuestaria específica en las cuentas municipales de 2027 que dé continuidad a las labores de exhumación de represaliados" de las fosas comunes en los cementerios de La Salud y San Rafael.

Según ha expuesto el CMC en una nota, "la iniciativa busca terminar con el año de parón en los trabajos, y ante la evidencia de que desde otras administraciones, como el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, no considere ya su participación en el proceso", de modo que "se trataría de aprovechar que estas tareas, sin embargo, podrían contar con una aportación económica del Gobierno central", ha dicho.

"Capítulo aparte, con el presupuesto de 2026 el Ayuntamiento debería haberse contemplado ya la continuidad de los trabajos, que tendrían que retomarse por el mecanismo de urgencia, ya que existe una partida para el presente ejercicio junto a la aportación posiblemente ya ingresada de la Administración Central --no así la Autonómica--", han manifestado. Sin embargo, han lamentado que "la asignación de las labores se encuentra aún en contratación, habiéndose registrado un parón que debe subsanarse cuanto antes".

Además, el Consejo ha reclamado "una oficina dotada de medios para atender con eficacia a las familias de las víctimas y coordinar los trabajos de identificación de los restos a través de las pruebas que se encuentren o de análisis de ADN". El objetivo es "responder a una cuestión que es absolutamente de justicia, como que los familiares de las víctimas puedan recuperar lo que queda de quienes sufrieron la represión franquista, poder darle un trato digno a sus restos y cerrar una herida que continúa abierta para muchos cordobeses", han subrayado.

Al respecto, "el proceso de exhumación cobra urgencia desde el mismo momento en que ya los familiares más directos cuentan con una edad avanzada, en la que no deben perder la esperanza de poder encontrar los restos de sus seres queridos", han explicado desde el órgano de participación ciudadana.