El consejo rector del ceiA3 aprueba el Plan Plurianual 2026-2029 que ronda los tres millones de euros

CÓRDOBA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejo rector del ceiA3 del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3), integrado por las universidades andaluzas de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Córdoba, que lidera ésta última, ha aprobado de forma unánime el Plan Plurianual 2026-29, de casi tres millones de euros, repartidos entre 600.000 y 900.000 euros anuales.

Según ha informado el ceiA3 en una nota, en dicho plan queda recogida la actividad que realiza el ceiA3, asentada sobre los pilares de la internacionalización, la transferencia e innovación, la comunicación, el emprendimiento y la conexión entre el ámbito académico y el sector agroalimentario.

Esta reunión del consejo rector del ceiA3 se ha celebrado justo después de que tuviera lugar la comisión permanente con los vicerrectores de las universidades, el coordinador del campus y la directora-gerente.

En concreto, el consejo rector, reunido de manera virtual e integrado por los cinco rectores de las universidades que forman parte del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, ha mostrado su conformidad para aprobar el plan estratégico que marcará las líneas de actuación en los próximos cuatro años, así como el presupuesto y planes de actuación por áreas de cara al ejercicio de 2026.

Han votado de manera favorable el rector de la Universidad de Córdoba (UCO) y presidente del ceiA3, Manuel Torralbo Rodríguez; el rector de la Universidad de Huelva (UHU), José Rodríguez Quintero, el rector de la Universidad de Cádiz (UCA), Casimiro Mantell Serrano, el rector de la Universidad de Almería (UAL), José Joaquín Céspedes Lorente, y el rector de la Universidad de Jaén (UJE), Nicolás Ruiz Reyes.

Con este plan estratégico, el Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario Andaluz pretende seguir consolidándose como un referente nacional e internacional en investigación, docencia y transferencia en el sector agroalimentario.

Su fortaleza radica en la cooperación institucional y en la especialización en un ámbito estratégico para Andalucía y para el país. Esta coordinación se articula a través de un consorcio creado en 2011, que asegura la continuidad del proyecto, que se rige por sendos planes estratégicos, concretados en planes anuales. De ahí la importancia del actual Plan Plurianual 2026-2029 aprobado, que pretende ser un elemento clave para orientar sus acciones y su proyección a largo plazo.

El ceiA3 desempeña un papel fundamental como catalizador entre las necesidades del sector agroalimentario y la oferta investigadora, impulsando la innovación y la transferencia de conocimiento hacia empresas y la sociedad. Además, apuesta por mejorar la empleabilidad mediante una oferta formativa adaptada al Espacio Europeo de Educación Superior y a las demandas reales del sector.

Todo ello se complementa con un compromiso social común de las cinco universidades, que refuerzan políticas y actividades orientadas a construir un modelo integral y coherente con los objetivos estratégicos del Campus.