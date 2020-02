Contable de la Faffe: "Los gastos de la Visa de Villén los autorizaba él y jamás grabaría una factura de puticlub"

Actualizado 14/02/2020 14:49:41 CET

SEVILLA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La que fuera técnico de contabilidad de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, Raquel Naranjo Pérez, ha asegurado este viernes que "los gastos de la Visa de Fernando (Villén, director gerente de la Faffe) los autorizaba él mismo", ha explicado que se le autorizaba el gasto "porque lo pagaba", ha proclamado que "si hubiera tenido conocimiento de una factura de un puticlub jamás lo hubiera grabado", aunque seguidamente ha reconocido que "no tenía potestad" para haber desestimado el registro contable de la factura, así como ha admitido que "no me he visto en esa tesitura".

Naranjo Pérez, que continúa subrogada como técnico en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), ha comparecido este viernes ante la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre la Fundación Andaluza Fondo de Formación Empleo (Faffe).

La entonces técnico contable de la Faffe ha explicado que su trabajo consistía en comprobar que las facturas cumplían todos los requisitos formales desde el punto de vista fiscal.

Cuando se le ha preguntado por el gasto de 15.000 euros en un puticlub atribuido a Fernando Villén, Naranjo Pérez ha declarado que "15.000 euros es imposible de justificar en las cajas porque ese dinero no lo había", en referencia al dinero en métalico que podía haber en las cajas de los diferentes departamentos de la fundación.

"No lo sé, lo desconozco, no era mi trabajo. No llevaba el control de eso. Eso se lo tendrían que preguntar a los directores", ha afirmado en diferentes momentos la entonces técnico contable de la Faffe a preguntas de los diputados de la Comisión de Investigación, antes de reafirmarse en la descripción de su trabajo, que ha presentado como "la facturación de los proveedores, facturas puras y duras, comprababa que los datos fiscales eran correctos".

"No tengo nada que decir, cuando queráis podéis empezar a preguntarme", ha manifestado la hoy técnico del SAE al inicio de su comparencia.

"Conocía a Fernando Guillén que era el director, poco más", ha indicado Naranjo Pérez en algún momento de su comparecencia.

Naranjo Pérez le ha respondido al diputado de Cs Juan de Dios Sánchez sobre las facturas asociadas al prostíbulo Club Don Angelo que "lo he conocido por la prensa, por mi no han pasado esas facturas". "Ni conciliaba bancos ni caja, era imposible que supiera eso", ha apostillado.

Sobre su susceptibilidad ante facturas que pudieran llamarle la atención, la técnico del SAE ha argumentado que "si fiscalmente no era correcta la echaba para atrás. Si le falta esto o lo otro, no se podía grabar la factura". "Una factura cuando llegaba a mi sitio, tenía ya autorizado el gasto", ha apostillado.

"El código imputado a la factura lo introducía el logista. La administrativa introducía en el sistema la factura. Previa contabilización de la administrativa, comprobaba que los datos fiscales estuvieran correctos. Se archivaba y se guardaba", ha explicado sobre el procedimiento de registro contable de la factura.

Tras cuestionarle el parlamentario de CS por su modo de acceso a la Faffe y las diferentes categorías profesionales que hubiera desempeñado, la técnico del SAE ha indicado que "no entré en fraude de ley, mi contrato es indefinido", y ha detallado que empezó como auxiliar administrativo, pasó a administrativo, y de ahí a contable.

A preguntas del diputado del PSOE Rodrigo Sánchez Haro, ha proseguido explicando el procedimiento de registro contable de las facturas de la Faffe, así como su llegada a la Fundación, a la que accedió procedente de un fondo estatal, Fondo de Promoción de Empleo, una vez que un acuerdo del Consejo de Gobierno autorizó la incorporación de este personal a la Faffe.

"SIEMPRE HE HECHO LO MISMO: FACTURACIÓN DE PROVEEDORES"

Tras reafirmarse en que su trabajo ha sido "siempre haciendo lo mismo: la facturación de proveedores", ha identificado como sus supervisores a su "jefe inmediato, adjunto a la dirección, y la directora económica".

Naranjo Pérez ha detallado que en el programa contable de la Faffe, denominado Navision, una vez que "logista hacía la petición de compra que fuera a hacer, albaraneaba el pedido, llegaba a contabilidad, comprobábamos el albarán, que los datos fiscales fueron correctos y que los productos estaban relacionados con las cuentas contables".

La hoy técnico del SAE ha respondido al socialista Sánchez Haro que dos agentes de la Guardia Civil estuvieron en el SAE y "estuvimos reunidos con ellos para explicarles cómo funcionaba el sistema (en referencia al programa Navision)", así como que la Faffe se sometía "todos los años a una auditoría de la Intervención de la Junta de Andalucía". "Todos los años se auditaban las cuentas", ha apostillado.

Naranjo Pérez ha descrito la existencia de "una caja fija por provincia, otra en el CTI, otra en Campo de Gibraltar y otras tres por direcciones", aunque ha indicado que "no conocía en profundidad el funcionamiento de las cajas porque no era mi tema".

Sobre el dinero existente en esas cajas, ha indicado la técnico del SAE que habría "1.500 euros en las cajas de las direcciones generales, habría 500/600 euros en las provincias y unos 3.000 euros en la Dirección". Naranjo Pérez ha señalado que "en ningún momento" fue conocedora de alguna irregularidad.

A preguntas de la diputada del PP Ana Vanessa García, ha vuelto a indicar que su competencia era "la facturación de proveedores" mientras que ha atribuido a "mi responsable, la conciliación de cuentas".

"Comprobaba que la factura fiscalmente fuera correcta", ha precisado, tras apuntar la existencia de tres departamentos, Contabilidad, Tesorería y Justificaciones, y ha atribuido a este último la responsabilidad de la comprobación del gasto.

"Saber si los gastos estaban justificados no era mi trabajo, no se lo puedo decir", ha apuntado, tras una pregunta de la parlamentaria del PP sobre la existencia de una factura de 950.000 euros en autobuses en 2008. "Jamás me he planteado un gasto autorizado si ya venía autorizado", ha proseguido explicando la técnico contable del SAE.

Naranjo Pérez ha precisado que si contabilizó dinero de las cajas fue "puntualmente, cuando había mucho trabajo".

Ana Vanessa García le ha preguntado por el trabajo de una empresa FFGSAL y su labor de asesoramiento contable y de auditoría interna, la entonces técnico contable del SAE ha sostenido que "supongo que hay trabajo que haría una empresa externa", por lo que ha argumentado la existencia de "más de 12.000 facturas al año, era mucho volumen de trabajo, o liquidar el IRPF o el IVA". Naranjo Pérez ha reconocido que los trabajadores de FFGSAL "tenían acceso a Navision".

El parlamentario de Adelante Andalucía Jesús Fernández Martín ha abogado en su turno por "salvaguardar el honor" del colectivo de trabajadores de la Faffe, a quienes ha considerado "víctimas de un tratamiento totalmente injusto".

El diputado de Vox Francisco Serrano, el parlamentario más incisivo en sus preguntas a la compareciente y que se ha remitido en diferentes momentos al informe de la Guardia Civil, le ha cuestionado por el gasto de 15.000 euros en un prostíbulo, a lo que Naranjo Pérez ha señalado que "si no me llegaban facturas no podía contabilizar nada" y ha indicado que "las facturas de Fernando Villén que me llegaban las registraba".

Serrano, que se ha referido a la Faffe para describirla como "una agencia de colocación del PSOE", así como "un cajero automático para los gastos de sus directivos", ha demandado a la técnico del SAE si existían facturas falsas o una doble contabilidad, a lo que ha señalado que "no tengo constancia" tras insistir en que "sólo grababa gasto autorizado, registrado".

El parlamentario de Vox ha apuntado con ironía la posibilidad de "proponer a Fernando Villén andaluz del año" así como "pedir perdón por haber constituido esta comisión".