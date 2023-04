Córdoba acoge en junio un Congreso Internacional de Inteligencia Artificial aplicada a cadena agroalimentaria

CÓRDOBA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Europea para la Innovación (Intec) organiza en Córdoba el Congreso Internacional de Inteligencia Artificial aplicada a la cadena agroalimentaria 'Smart AgrIfood de la Granja a la mesa', evento que se celebrará el 29 y 30 de junio en el Centro de Exposiciones y que reunirá a más de 400 especialistas de todo el mundo.

Tal y como ha indicado la organización en una nota, este congreso forma parte de una red de 20 eventos satélites con el objetivo de sumar conocimiento y experiencias en el SmartagrifoodSummit'23 en la cita europea anual del sector para promover la innovación y la transformación de la cadena agroalimentaria.

Este evento busca dinamizar la economía productiva, especialmente en la transformación digital de la cadena agroalimentaria, mediante el uso de la inteligencia artificial, en línea con la estrategia europea de la Granja a la mesa e inmersos en plena lucha contra el cambio climático.

Congreso del emprendimiento y las startups que trabajan con IA en Europa Además, busca ser un referente en España y en Europa en innovación con la promoción del emprendimiento y las startups en el campo emergente de la nueva economía digital, especialmente en la aplicación de la inteligencia artificial.

El objetivo es crear un ecosistema en Córdoba, en Andalucía y en España que perdure y cree riqueza en la región apoyando la innovación, los emprendedores y las startups relacionadas con los sectores agrícola, ganadero, pesquero y de restauración, con el respaldo de las tecnologías emergentes.

Según un informe de la Comisión Europea, ('Artificial Intelligence in agriculture: Food for all') donde se analiza el potencial de la inteligencia artificial en el sector agrícola y alimentario en Europa, se espera que la inversión en tecnologías de inteligencia artificial en la industria agroalimentaria de la UE alcance los 4.900 millones de euros para 2025, aumentando un 25 por ciento su crecimiento.

Aunque no se tiene una desglose por país, se espera que países como Francia, Alemania, Reino Unido, Holanda y España lideren la inversión en tecnologías de inteligencia artificial en la agricultura y la industria alimentaria.

La primera reunión del Comité Organizador del Congreso Internacional de Inteligencia Artificial aplicada a la cadena agroalimentaria 'Smart AgrIfood de la Granja a la mesa' se llevará a cabo este miércoles, a las 11,00 horas, en la sede del Consejo Social de la Universidad de Córdoba.

En la reunión se abordarán los principales aspectos y objetivos del evento, así como las áreas de trabajo y las aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector agroalimentario.

En el Comité Organizador del evento participarán como invitadas todas las instituciones nacionales relacionadas con la Inteligencia Artificial y su aplicación Agrifood, como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Agricultura, además de las entidades colaboradoras del evento como la Universidad de Córdoba, su consejo social, la Diputación a través de Eprinsa, la Consejería de Innovación y Universidades y el Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Córdoba (Imdeec), el cual además financia el congreso junto con la Fundación Europea para la Innovación (Intec).