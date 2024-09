Córdoba presenta su candidatura para el consejo de administración de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial

CÓRDOBA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha avanzado este miércoles que la ciudad ha presentado en el Congreso Mundial de la Organización de las Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM) su candidatura al consejo de administración de los próximos dos años de dicha organización, cuya elección será este jueves. Hay once ciudades para ocho puestos del consejo. También se vota la elección de la próxima ciudad sede del congreso y la asamblea dentro de dos años.

En declaraciones a los periodistas, junto al alcalde de Quebec y el presidente de la OCPM, Bruno Marchand, Bellido ha explicado que desde Córdoba llevan décadas como ciudad trabajando con la OCPM, liderando la Secretaría Regional de Europa del Sur y Mediterráneo, "con un trabajo muy destacado de Rafael Pérez de la Concha", siendo "una Secretaría Regional que funciona muy bien y que trabaja colectivamente con otras ciudades del entorno".

Al respecto, el regidor ha resaltado que la ciudad dio "un paso adelante presentándose a la organización de este Congreso, que está teniendo unas valoraciones unánimes por parte de todos los participantes, muy positivas", de manera que "el siguiente paso es implicarnos en el consejo de administración de la Organización", ha aseverado, para confiar en que haya "buen resultado" y que el restos de ciudades que participan "den su confianza para que Córdoba se incorpore".

Mientras, Bellido ha subrayado que el congreso está siendo "un auténtico éxito" para la ciudad, porque "centrar el debate de la habitabilidad y de la sostenibilidad de los cascos históricos en la ciudad es importante, no sólo para exportar las experiencias de gestión, sino también, y sobre todo, para que Córdoba quede ligada con la declaración final de esta asamblea al futuro de las Ciudades Patrimonio Mundial y de la gestión de esos patrimonios".

En este sentido, el alcalde ha valorado "la proyección internacional de Córdoba como ciudad de encuentro, referente e importante dentro del Patrimonio Mundial con sus cuatro declaraciones", a la vez que ha señalado que desde este tarde se van a abordar "los asuntos que preocupan más a los ciudadanos" al "hablar de la habitabilidad, la sostenibilidad, la movilidad, la protección de los cascos históricos y de hacerlos más verdes". Al final de la cita, se firmará una declaración que "dará continuidad a la hoja de ruta que se aprobó en Quebec".

"CÓRDOBA, PUNTO CENTRAL" PARA EL IMPULSO DE ZONAS VERDES

Por su parte, el presidente de la OCPM ha elogiado "el acogimiento de Córdoba" con "un trabajo increíble" y espera que sea aceptada la candidatura de la ciudad para el consejo de administración, al tiempo que ha defendido la labor en esta cita para "ir más rápidos en las transformaciones". "La Mezquita-Catedral de Córdoba es un ejemplo para decir a los jóvenes que el patrimonio es el futuro", ha aseverado.

Asimismo, ha apuntado ante la masificación que hay que conciliar turismo y la habitabilidad y "acoger guardando la verdadera cultura"; a lo que ha agregado que quieren trabajar sobre la movilidad y "aprender unos de los otros para acelerar las cosas". Por ejemplo, ha citado el trabajo de Burdeos, en Francia, frente al cambio climático con zonas verdes. A su juicio, "Córdoba es un punto central para ayudar y acelerar" el impulso de zonas verdes en las ciudades.

Al respecto, Marchand ha defendido "tomar medidas para que las ciudades sean habitables" y hacerlas "únicas", al tiempo que ha comentado que "la declaración de Córdoba no es algo obligatorio", de forma que "todos los alcaldes tienen la posibilidad de decir que no quieren firmarla", pero "no estamos aquí para hacer turismo, sino para encontrar soluciones reales para los ciudadanos y que puedan vivir bien, puedan hacer frente a su día a día y tengan una vida normal en sus ciudades", ha declarado el también alcalde de Quebec.

UN URBANISMO MÁS SOSTENIBLE Y MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

De iual modo, una delegación del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, encabezado por la presidenta del Grupo y alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, asiste a este Congreso, bajo el título 'Simposio sobre la Habitabilidad de los Centros Históricos. Hacia un nuevo proyecto urbano (2022-2026)'.

Según ha señalado Sanmartín, "estamos participando en un Congreso que nos sitúa en la vanguardia en cuestiones que son de absoluta relevancia a nivel mundial", que tienen que ver con "la mejora de la calidad urbana; la habitabilidad de las ciudades; la reformulación de la movilidad; la renaturalización de los espacios urbanos, y la lucha contra la emergencia climática".

En definitiva, "todo lo que podemos hacer para avanzar hacia un urbanismo más sostenible y una mejora de la calidad de vida de las personas que habitan nuestras ciudades", ha señalado la presidenta del Grupo y alcaldesa de Santiago de Compostela.

El alcalde de Córdoba ha dado la bienvenida a la delegación del Grupo, encabezada por Goretti Sanmartín, de la que forman parte los alcaldes de Ávila (Jesús Manuel Sanchez); Baeza (Pedro Cabrera); Cuenca (Darío Dolz); Ibiza/Eivissa (Rafael Triguero); Salamanca (Carlos G. Carbayo); San Cristóbal de La Laguna (Luis Yeray); Segovia (José Mazarías); Toledo (Carlos Velázquez), y Úbeda (Antonia Olivares), además del concejal de Patrimonio Histórico y Urbanismo de Tarragona, Ignacio García, junto con el erente del Grupo, Javier Martín, y la secretaria eneral, Rosa Ruiz.

"Para el Grupo de Ciudades Patrimonio es muy interesante participar en este tipo de foros donde se reflexiona, se debate, se dan ideas y alternativas y donde se contrastan experiencias", ha manifestado la regidora, quien ha añadido que "en este contexto debemos tener un papel activo aportando nuestro grano de arena en este tipo de reflexiones, atendiendo a la responsabilidad añadida que tenemos en cuanto a la protección y preservación del patrimonio de nuestras ciudades".

"INVOLUCRAR A LA COMUNIDAD LOCAL"

Por su parte, el anfitrión, el alcalde de Córdoba, que también forma parte del Grupo, ha señalado que "el futuro de nuestras ciudades Patrimonio Mundial debe basarse en ejes fundamentales como la sostenibilidad, la gestión eficiente de recursos naturales y la promoción de energías renovables". "Hay que involucrar a la comunidad local en la toma de decisiones, porque los ciudadanos deben sentirse parte del proceso de conservación y desarrollo de su patrimonio", ha enfatizado, para subrayar que "es importante que los cascos históricos sean espacios vivos, lugares donde la vida cotidiana protagonice el día a día".

Según Bellido, "la organización de un congreso de esta magnitud en Córdoba supone una excelente oportunidad para mostrar al mundo el compromiso de nuestra ciudad con la conservación y promoción de su patrimonio cultural y arquitectónico, sin olvidar que permite el intercambio de experiencias y conocimientos con otras ciudades patrimonio".

Y ha remarcado que "la autenticidad social y cultural, la apuesta por el desarrollo sostenible debe convivir con el impulso económico a ese tejido productivo presente en las ciudades patrimonio, que es fundamental para mantener viva la identidad y tradición propia de cada pueblo, de cada comunidad". "Tenemos que trabajar con la mirada puesta en las futuras generaciones, a quienes hemos de ayudar a tener consciencia y compromiso con la preservación de su patrimonio", ha dicho.

En el marco de esta cita fundamental para compartir conocimientos, experiencias y estrategias para preservar y mejorar las ciudades patrimonio, que reúne a representantes de 65 ciudades Patrimonio Mundial Unesco, también se van a celebrar diferentes actividades, entre las que destaca un espectáculo de 220 drones el viernes para celebrar el XXX aniversario del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.