Un cordobés y su perro representarán a España en el Campeonato del Mundo de Obediencia Canina FCI en Suecia

Archivo - Campeonato de adiestramiento canino en una imagen de archivo. - FCIIGP2025 - Archivo

CÓRDOBA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El adiestrador cordobés Toni Aguilar, presidente de Adecan Centro Canino, volverá a representar a España en el Campeonato del Mundo de Obediencia Canina FCI, que se celebrará este mes de junio en Suecia. Aguilar participará junto a su inseparable compañero, Zizou de Xonnydebby, consolidando así su presencia entre los mejores equipos del mundo por quinto año consecutivo.

Según informa Adecan en una nota, el camino hasta la clasificación "no ha sido sencillo", pues, "tras un inicio de temporada irregular en la primera prueba selectiva y una segunda con mejores sensaciones pero aún insuficiente para remontar", todo se decidió el pasado fin de seman, cuando Aguilar y Zizou firmaron "una actuación clave con un tercer puesto el sábado y un segundo puesto el domingo, resultados que les han permitido entrar finalmente entre los seis binomios que representarán a España en la cita mundialista".

Si algo define a este binomio es su constancia en la élite internacional. En tres de los cuatro campeonatos del mundo disputados hasta la fecha, Aguilar y Zizou se han quedado a las puertas de la final, rozando el acceso al grupo de los 20 mejores equipos del mundo, una barrera que este año vuelven a intentar superar.

Zizou, que cumplirá nueve años en octubre, afronta esta temporada con un componente emocional añadido, ya que podría tratarse de su último Mundial. El objetivo es claro: transformar esa experiencia acumulada en un resultado definitivo y dar el salto a la final.

El campeonato contará, además, con presencia cordobesa en la reserva. Rafa Martínez, junto a Eme, ha logrado nuevamente clasificarse, quedando a la espera de la posible ampliación de plazas por parte de la organización sueca.

Mientras tanto, Toni Aguilar ya trabaja en el futuro. Su nuevo perro, nombrado Leo, ha comenzado este año su formación en obediencia deportiva, con la mirada puesta en continuar el legado en la alta competición internacional.