Coronavirus.- HT médica desarrolla la aplicación de la inteligencia artificial para el diagnóstico

Cederá gratuitamente a hospitales las herramientas para aliviar la carga de trabajo y ayudar a predecir el pronóstico de las secuelas del Covid 19

El área de I+D+i de HT Médica ha desarrollado herramientas de inteligencia artificial para ayudar a los clínicos a la toma rápida de decisiones sobre pacientes con coronavirus. Según ha explicado el responsable de I+D+i de HT Médica, el doctor Álvaro Berbís, "trabajamos con prototipos de análisis automático de placa simple de tórax y de tomografía computarizada (TAC) que van a ser capaces de detectar, con gran sensibilidad, la presencia de Covid-19 así como de evaluar el pronóstico a corto y medio plazo de pacientes con esta enfermedad".

El doctor Berbís ha explicado que, "aunque la imagen radiológica de pulmón no se está utilizando como prueba de primera línea para el diagnóstico del coronavirus, sí que juega un papel esencial para la valoración clínica de aquellos pacientes con confirma o sospecha de Covid 19, especialmente para decidir casos de posible ingreso hospitalario".

Por otra parte, el coordinador de imagen cardiotorácica de HT médica, el doctor Jordi Broncano, ha subrayado que la importancia de esta línea de investigación pasa por "proporcionar un alivio inmediato en la carga de trabajo de diagnóstico". "A día de hoy, se están realizando por encima de 500 radiografías de tórax en hospitales de tercer nivel que precisan de un informe inmediato emitido por un radiólogo experto en tórax para que no disminuya la sensibilidad y especificidad de la prueba".

Habitualmente esta prueba se utiliza como criterio para el manejo clínico inmediato y posible ingreso de estos pacientes. Sin embargo, "un sistema experto basado en inteligencia artificial con resultado inmediato puede utilizarse como método de priorización de lectura por el radiólogo sobre las radiografías con hallazgos sospechosos de Covid 19", ha dicho.

A ello se suma que "a través de la lectura automática de la Tomografía Computarizada (TC) de tórax podemos aportar una estrategia de estratificación rápida de pacientes que ayude a establecer prioridades y toma de decisiones sobre la hospitalización, así como predicción del curso clínico de los pacientes confirmados".

Para ello, ha indicado el doctor Berbís, "las herramientas de inteligencia artificial que estamos desarrollando deben ser refinadas utilizando miles de imágenes de pacientes con confirmación de Covid 19, para lo que ya hemos conseguido el apoyo de una decena de hospitales a nivel nacional e internacional". "Esperamos conseguir muy pronto que estos nuevos métodos tengan la eficacia deseada, momento en que las cederemos gratuitamente a todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud".

CONSECUENCIAS DEL COVID 19

El responsable de I+D+i de HT Médica ha afirmado que "estamos sentando las bases para estimar las consecuencias pulmonares del coronavirus a medio y largo plazo en los pacientes que han superado la enfermedad".

Según Berbís, los radiólogos han observado que la TC de tórax puede proporcionar "un valor pronóstico a medio plazo de secuelas como fibrosis pulmonar que podría desarrollarse en hasta el 20 por ciento de los pacientes una vez superada la afección". "Hasta la fecha estamos tan focalizados en el manejo del paciente agudo que no estamos evaluando las posibles complicaciones a medio y largo plazo de esta enfermedad", ha indicado.

Asimismo, "estamos colaborando activamente con otras iniciativas similares que han surgido dentro y fuera de nuestras fronteras con entidades como Siemens Healthineers o Thirona", ha especificado. En este sentido, el doctor ha querido destacar el compromiso de sanitarios e investigadores a la hora de colaborar en la respuesta global a la pandemia.

"El Covid 19 está siendo un verdadero catalizador de la innovación abierta, se está demostrando que, cuando la sociedad los necesita, los investigadores dejan a un lado sus intereses particulares y se coordinan para trabajar juntos en aras del bien común. Es un hecho que refleja la actitud solidaria que estamos viendo a todos los niveles de la sociedad en esta crisis".

Finalmente, Berbís ha destacado que también han puesto todos sus medios materiales y know how del ámbito de la impresión 3D a disposición de los hospitales más cercanos y a diferentes grupos de makers. para luchar contra la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

La TC no está indicada inicialmente para el diagnóstico de Cocvid 19 aunque ha demostrado un valor en casos de pacientes con alta sospecha clínica y la PCR-RT es negativa, habitualmente durante las fases iniciales cuando la respuesta inmunitaria del paciente no está todavía activada. La TC es muy sensible para detectar, de forma muy superior a la radiografía de tórax, los cambios que induce en el pulmón el SARS-CoV-2, pudiendo demostrar alteraciones típicas de infección pulmonar en un 54 por ciento de los pacientes asintomáticos.

Además, esta técnica permite determinar con exactitud la extensión de la enfermedad, habiéndose desarrollado escalas cuantitativas que, probablemente, nos puedan ayudar a una mejor estratificación de los pacientes y a determinar cuáles son más susceptibles de presentar un peor pronóstico a corto plazo y desarrollar complicaciones posteriormente.