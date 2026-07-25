Cortada al tráfico la GR-3204 en ambos sentidos en El Pinar-El Valle (Granada) a causa del incendio forestal

Incidenciaen la carretera GR-3204. - 112 ANDALUCÍA

GRANADA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha anunciado el corte al tráfico de la GR-3204 entre los kilómetros 7,5000 y 9, en ambos sentidos, en El Pinar-El Valle (Granada) a causa del incendio forestal declarado este sábado 25 en la zona.

Según ha emitido el citado servicio de emergencias a través de un mensaje en su perfil 'X', los operativos se encuentran actuando en el lugar del suceso.

De este modo, el servicio adscrito al Gobierno andaluz ha indicado a los usuarios que eviten la zona del incendio y que no se acerquen ni vayan a mirar.

En contexto, efectivos del Plan Infoca trabajan para controlar un incendio que se ha declarado aproximadamente a las 13,10 horas de este sábado, 25 de julio, en el pantano del Beznar, en la localidad granadina de El Valle, y que ha requerido de la movilización de 19 medios aéreos.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultada por Europa Press, en la zona se encuentran trabajando dos helicópteros ligeros, tres semipesados, uno pesado y otro de mando, así como seis aviones con carga de tierra, cuatro anfibios ligeros y dos de coordinación.

Además, por vía terrestre están trabajando tres autobombas y 125 efectivos terrestres para estabilizar este emergencia en la localidad granadina de El Valle.