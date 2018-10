Cortado el tráfico ferroviario entre Arahal y El Sorbito (Sevilla) en la misma zona inundada en noviembre

Publicado 02/03/2018 20:50:15 CET

SEVILLA, 2 Mar.

La circulación ferroviaria entre El Arahal y El Sorbito, en la provincia de Sevilla, se encuentra interrumpida desde las 18,50 horas como consecuencia de los efectos del temporal de lluvia, que ha provocado la inundación de la vía en la misma zona que resultó inundada el pasado mes de noviembre, en el mismo sitio donde descarriló un tren, provocando varios heridos.

Fuentes de Renfe han precisado a Europa Press que por este motivo, y con el objetivo de garantizar el servicio a los viajeros, Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre las estaciones de Utrera y Arahal.

Los trenes afectados son los servicios de Media Distancia convencional Sevilla-Málaga y Sevilla-Granada-Almería. Los viajeros de estos trenes serán transbordados por carretera entre Utrera y Arahal "en tanto permanezca interrumpida la circulación".

Renfe ha dejado claro que las relaciones y trenes de alta velocidad no se ven afectadas por esta incidencia.

Por el momento, según han precisado fuentes de Adif, han sido transbordados los pasajeros de tres trenes, y han añadido que sólo en la jornada de este viernes se pueden ver afectados un total de siete trenes, que son los que circulan por este punto entre las 18,50 y las 0,00 horas.

En concreto, fuentes de Adif han precisado desde las 18,50 horas está cortada la vía en dos puntos kilométricos, el 20+500, cerca de un puente sobre el río Guadaíra, y 18+500, en dos puntos situados en el tramo entre Arahal y El Sorbito, en una línea de ancho convencional donde se encuentra la bifurcación de Utrera a Fuente de Piedra.

Esta zona afectada se ubica en la provincia de Sevilla y es la misma zona afectada por las inundaciones y el descarrilamiento de finales del año pasado. En ese sentido, han precisado que, de hecho, "se había hecho ahí acopio de material importante para terminar de reparar ese tramo, pero desde que han empezado las lluvias ha habido que posponer la reparación" de la vía dañada la vez anterior.

Fuentes de Adif han explicado que tras las inundaciones de noviembre "se hizo una obra de emergencia y ahora se iba a acometer la reparación definitiva, para lo cual hubo que efectuar un trabajo importante de acopio de material, pero la climatología manda".

SIN PREVISIÓN DE APERTURA DE LA VÍA

En ese sentido, han apuntado que "el nivel de crecida del río Guadaíra es muy importante", por lo que "no hay previsión de cuándo se podrá restablecer el tráfico de la vía", ya que "hay una gran acumulación de agua en la vía, que se encuentra totalmente inundada". "Hasta que no descienda el nivel del agua no se puede hacer nada, no se puede ver la afectación ni comenzar a reparar nada", han añadido las fuentes.