Crespín (PSOE) pide "confianza" en el Gobierno, que sembrará "concordia" y será "dique contra los recortes"

CÓRDOBA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en el Congreso, Rafi Crespín, ha pedido este sábado a los socialistas cordobeses y a los ciudadanos de la provincia que tengan "esperanza y confianza" en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez porque "traerá concordia, respeto y tolerancia" entre todos los ciudadanos de España.

En una atención a medios junto al secretario general local de Cabra, Jesús Chacón, ciudad en la que se los socialistas cordobeses han celebrado su Comité Provincial, Crespín ha insistido además en que el Ejecutivo de progreso de Pedro Sánchez será el "dique de contención" de las políticas de recortes y de desmantelamiento de los servicios públicos, derechos y libertades "allá donde las derechas gobiernan", según una nota de este partido.

Ha agregado que "será la garantía de un mejor futuro económico para las familias, las clases medias y el país en general, como ya estamos viendo en nuestro día a día, con políticas económicas que llevan el sello socialista y que son referentes en Europa".

Crespín ha animado a sus compañeros del PSOE de Córdoba a seguir defendiendo "con ahínco y fuerza el proyecto socialista" y a "estar siempre atentos y debatir las demandas ciudadanas para dar respuestas a las políticas de recortes públicos que están sufriendo en Sanidad, Educación o Dependencia".

"Tenemos que estar atentos, sobre todo en el ámbito local, porque los alcaldes del PP son brazos ejecutores de las políticas de desmantelamiento y retroceso de los servicios públicos, y guardan mucho silencio ante lo que está haciendo Moreno Bonilla aquí en Andalucía, especialmente con nuestra sanidad pública, que la está entregando en bandeja y a precio de saldo a la sanidad privada y haciendo de la salud de todos los andaluces un negocio y un gran pelotazo", ha argumentado.

"EN ANDALUCÍA SABEMOS CÓMO SE LAS GASTA LA DERECHA"

"Aquí, en Andalucía, sabemos bien cómo se las gasta la derecha porque desde que Moreno Bonilla llegó a la Junta de Andalucía los servicios públicos que afianzan el estado del bienestar están en una permanente subasta. El PP y Moreno Bonilla han hecho de la privatización y externalización de servicios su santo y seña", ha continuado la socialista, que ha reseñado que "el mejor y más sangrante ejemplo es la sanidad pública, porque está jugando con la salud y con la vida de las personas".

"Lo decía antes: detrás de los números hay personas que sufren, porque viven o sobreviven esperando una llamada para que por fin les den una cita con un médico especialista o para ser operadas -ha reflexionado-; y no podemos sino calificar de indecente, inasumible y muy preocupante la lista de casi 60.000 cordobeses en espera de ser intervenidos quirúrgicamente o ir a la consulta de un especialista".

También ha lamentado los datos que muestran el colapso de la sanidad en Córdoba, como que en el principal centro hospitalario de la provincia, el Reina Sofía, los cordobeses esperan una media de 128 días para operarse; que en toda la provincia el crecimiento de las personas que aguardan para someterse a una intervención quirúrgica ha crecido en dos años un 90,2% y que 2.500 enfermos cordobeses lleven esperando más de un año entre los seis hospitales de la provincia de Córdoba.

"Las mareas blancas de sanitarios y de vecinos, como la de hace unos días en Puente Genil, o como las que han tenido lugar en Montilla, Palma del Río, el Guadiato o Los Pedroches, le están diciendo alto y claro a Moreno Bonilla que no se puede hacer negocio con la salud, y que la privatización que está llevando a cabo con la sanidad pública no es el camino correcto porque a la vista está: más de 1.000 millones de euros desviados a clínicas privadas, y las listas de espera no bajan, sino que crecen alarmantemente", ha proferido, lo que le ha hecho espetar ante el plenario que "no puede ser que la tarjeta de crédito, y no la tarjeta del SAS, sea la que te abra las puertas de un médico cuando lo necesitas".

En el repaso a la actualidad provincial, Crespín ha comentado que lo mismo pasa en Educación, con la supresión de más de 2.000 aulas en colegios públicos de toda Andalucía; o con "ponerle la alfombra roja" a las universidades privadas, cuatro desde que gobierna Moreno Bonilla, "para que estudie quien puede pagárselo"; o que tres de cada cinco jóvenes que quieren estudiar Formación Profesional no puedan hacerlo porque no hay plazas, o que en Dependencia Andalucía sea la comunidad autónoma que más tiempo tarda en ofrecer el servicio, con una espera de más de 550 días.

MANO TENDIDA DEL GOBIERNO

"Frente a ello, contamos con el contrapeso y la mano tendida del Gobierno de España. Cuatro años más por esta senda, el camino del progreso que asegurará un futuro digno, honesto e igualitario con el único partido que, estando en el poder, gobierna para todos y todas: el PSOE". Crespín ha reprochado al PP que continúe "poniendo cortinas de humo y elevando el tono y la crispación".

"Lo que creíamos que se iba a quedar en el campaña, como los insultos o el asedio a nuestras sedes, han continuado", ha recriminado, poniendo como ejemplo el asedio a la sede socialista de Cabra que derivó en una investigación policial con la detención del culpable.

"Que a nadie le quepa duda de que vamos a seguir defendiendo la igualdad y la consorcia entre los ciudadanos y ciudadanas vivan donde vivan, porque la población de Cataluña y la población del resto de España quiere concordia, respeto, tolerancia, quieren convivir, y que los políticos nos dediquemos a buscarle soluciones a sus problemas y, sobre todo, le demos perspectivas de futuro a este país", ha defendido.

Por ello, ha expuesto que "llevamos unas semanas en que los socialistas estamos especialmente contentos", sobre todo a raíz del nombramiento de Nadia Calviño al frente del Banco Europeo porque "eso se traduce en un apoyo a España y al trabajo económico que se está haciendo".

"Los resultados económicos y turísticos del pasado puente y las previsiones para la Navidad hablan de la buena marcha de nuestra economía y de que los ciudadanos y ciudadanas pueden disfrutar como merecen de un gran país", ha dicho.

Crespín ha concluido enarbolando la "convivencia, la concordia y las nuevas oportunidades que se abren en estos cuatro años más de progreso" frente al "atentado de las derechas a los servicios públicos y las libertades".

Por su parte, el secretario general local, Jesús Chacón, presidente de la mesa del Comité Provincial, ha agradecido que la dirección provincial lleve a Cabra la celebración del plenario con que concluye 2023.

"Es un orgullo y un refuerzo a nuestra agrupación por parte de la CEP del PSOE de Córdoba", ha comentado a los medios presentes antes del inicio de la reunión. "Es también un acicate para trabajar fuerte por los egabrenses y egabrensas y para luchar por que los servicios públicos no den un paso atrás", ha precisado.