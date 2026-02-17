Crespín (PSOE) pide a los cordobeses que "blinden" los servicios públicos con su voto en las autonómicas

Cargos públicos y orgánicos del PSOE durante su reunión en la sede provincial del partido en Córdoba. - PSOE

CÓRDOBA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha llamado este martes a la "rebelión municipalista", para que los cordobeses "defiendan y blinden con su voto en las próximas elecciones autonómicas andaluzas los servicios públicos de sanidad, educación y dependencia, que son los que anclan la población al territorio y sustentan a las clases medias y trabajadoras".

Junto a ello y según ha informado el PSOE en una nota, Crespín ha comparado los modelos del PSOE y del PP de descentralización y financiación de las entidades locales, asegurando que "no hay color, ya que, mientras el Gobierno de Pedro Sánchez destina este año más de 30.000 millones a las entidades locales, hasta un 12% más que en el pasado año, contando con la liquidación de 2024, el Gobierno de Juanma Moreno sólo ofrece migajas a los ayuntamientos con una Patrica congelada en sus ocho años de gobierno y una ridícula subida de sólo el 1,8%".

En un acto provincial celebrado en la sede del PSOE de Córdoba con cargos institucionales y orgánicos, junto al secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Francisco Rodríguez, y el secretario de Política Municipal del PSOE, Juanfran Serrano, la dirigente socialista ha insistido en que, "junto a los 31 alcaldes y alcaldesas y los 347 ediles socialistas de la provincia, nos batiremos el cobre en la defensa de los servicios públicos".

Los mismos, según ha lamentado, "no están en la hoja de ruta del PP como no lo han estado estos ocho años en la gestión y las políticas que Moreno ha aplicado desde la Junta, focalizadas en la privatización de la sanidad y la educación, en la rebaja de impuestos a las grandes fortunas y a quienes más tienen, y en dejar caer la dependencia y hurtar los derechos conquistados por nuestros mayores, que se mueren, hasta 1.000 al año en la provincia de Córdoba, esperando un atención y una ayuda que nunca les llega".

SANIDAD

La sanidad, según ha señalado, es el "caballo de batalla que debemos enarbolar los progresistas para tumbar al Gobierno de Moreno". Así, ha expuesto que "lo que ha hecho en estos ocho años el PP no se nos puede olvidar a la hora de acudir a las urnas", pues "todos tenemos un familiar, un amigo, que ha sido maltratado por el caos y el desconcierto que el PP ha infligido a la sanidad pública".

Ello se ha evidenciado con "unas listas de espera crueles e inasumibles, con el recorte horario y de prestaciones en los centros de salud y chares, sobre todo en el ámbito rural; con los profesionales sanitarios exhaustos y levantados contra la precariedad, la falta de personal y de estabilidad; con las mareas blancas organizadas y combatiendo el desvío de recursos, de más de 5.000 millones en las dos legislaturas del PP, y de contratos a la sanidad privada, con Andalucía como la comunidad donde más han subido los seguros sanitarios privados".

Crespín ha pedido a los cordobeses "que confíen en la investigación que los tribunales de la provincia están llevando a cabo por el desvío de 117 millones de euros en contratos sanitarios troceados y adjudicados a dedo aprovechando los años de la pandemia, una cuestión judicial que está viva y por la que tendrá que responder Moreno en los juzgados", al tiempo que ha advertido de las "nuevas artimañas de la Junta de Andalucía en el norte de la provincia, como ya lo hizo en la Campiña, en el sur, para robarle hospitales a Córdoba".

En este punto, ha criticado la decisión de la Junta de fusionar laboralmente a los trabajadores de los hospitales de Pozoblanco y de Peñarroya-Pueblonuevo, ambos en el norte de la provincia, tras el "rechazo unánime de los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad", una directriz que supondría "un serio retroceso en derechos laborales, introduciría movilidad geográfica forzosa encubierta y pondría en riesgo la calidad asistencial en el norte de la provincia".

Las consecuencias de este "desmantelamiento encubierto son claras" para Crespín y pasan por "incremento de las listas de espera, desplazamientos innecesarios de pacientes, mayor coste económico y social para las familias, y una clara discriminación de la población del medio rural y de las personas mayores".

Así, ha trasladado que "la sanidad pública no se defiende con propaganda ni con medias verdades, se defiende escuchando a los profesionales y garantizando servicios públicos de calidad para todos, vivan donde vivan, también en el ámbito rural, donde Moreno ha ido cerrando hasta 300 aulas en colegios públicos desde que es presidente".

MODELO DE GOBERNANZA

Por su parte, el secretario de Política Municipal del PSOE, Juanfran Serrano, ha aludido al distinto modelo de gobernanza que tienen PSOE y PP, pues "hay una cosa que no quiere el PP que se hable, del abandono de servicios públicos para llegar a la privatización", porque "el Gobierno de la Junta abandona a su suerte a los municipios, cuanto más al interior más aún, mientras que la gobernanza que defiende el PSOE, con María Jesús Montero a la cabeza, es inyectarles a las entidades locales más recursos y financiación".

Así, ha pedido a Moreno "que justifique el rechazo a los 14.000 millones de euros que la Administración central le ofrece para mejorar la sanidad pública y dar respuesta a los 850.000 andaluces que están en listas de espera, o para la educación o para la dependencia", porque "Moreno dice que aquí no hay banderas ni colores políticos, pero lo que sí está ocasionando son andaluces de primera y de segunda, en función de su bolsillo y del acceso a los servicios elementales".

Serrano también ha recriminado que, en el contexto del reparto de fondos europeos del Plan de Recuperación y Transformación, "Andalucía devuelva ayudas porque el Gobierno del PP no es capaz de gestionarlas". Por ello, ha pedido los ciudadanos "que vuelvan a confiar en la política útil y cercana del PSOE, para que Andalucía recupere su acento y su futuro".

FINANCIACIÓN A MUNICIPIOS

Finalmente, el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Paco Rodríguez, ha centrado su intervención en las "propuestas de mejora de la financiación ofrecidas por el Gobierno de Pedro Sánchez para los 785 municipios andaluces que concentra el nuevo modelo de financiación, con casi 6.000 millones para Andalucía, y la quita de la deuda".

A este respecto, ha señalado que "no vale la estrategia de confrontación del PP y de Moreno, porque quien pierde es Andalucía, y dentro de ella, lo local y lo municipal", añadiendo que, "ante la ineficacia de la Junta, los alcaldes y alcaldesas no podemos ponernos de perfil".

Así, "en cada provincia, en cada pueblo, toca defender lo público y acabar con el machaqueo y el caos que el PP está provocando en el estado del bienestar", en sanidad, educación y dependencia. "Estamos viviendo al borde de que sólo estén atendidos quienes tengan dinero", asegurando que "el ejemplo del cribado del cáncer de mama es el máximo exponente. Ocurre también en la educación, con la FP ocupacional, que sufre dejadez y cambio de modelo".

Rodríguez se ha referido, por último, a la problemática del acceso a la vivienda, en la que ha reprochado al Gobierno andaluz del PP que ha construido "cero viviendas públicas en ocho años", al tiempo que ha valorado la propuesta de María Jesús Montero para que todos los municipios aporten suelo público para construir 100.000 viviendas protegidas en Andalucía en los próximos años.