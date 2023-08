Critican al gobierno local (PP) de Huelma (Jaén) por alegar falta de fondos para no recibir a menores saharauis

JAÉN, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Ayuda al Pueblo Saharaui de Huelma-Solera ha criticado al gobierno local (PP) de Huelma por no organizar la tradicional recepción a los menores saharauis que llegan a la provincia con el programa Vacaciones en Paz y argumentar la falta de fondos económicos como motivo para no hacerlo.

En un comunicado, indican que estos menores llevan viniendo desde hace más de veinte años con un programa mediante el Servicio Andaluz de Salud se hace cargo de todos "los padecimientos que tienen a causa de las carencias alimenticias, de higiene y de definitivamente sobrevivir en un terreno inhóspito y hostil como es un campamento de refugiados de Tindouf, en el desierto del sur de Argelia".

Señalan que en los últimos doce años, desde el Ayuntamiento de Huelma-Solera, cuando ha estado gobernado por Izquierda Unida, a estos menores se les ha hecho "un recibimiento oficial a título comarcal, desayuno solidario, recorrido por las zonas más

emblemáticas de nuestros municipios, día de piscina", entre otros, cuyo coste se sitúa entre 200 y 250 euros.

Sin embargo, este año la nueva corporación municipal (PP) "ha dado el no por respuesta a la recepción comarcal y el desayuno solidario, alegando que no hay dinero para esta actividad". "Sabemos que no es obligación, es voluntad, es solidaridad, es memoria y es generosidad", valores que "han mermado en Huelma y Solera".

Ha sido en esta ocasión el Ayuntamiento de Jódar (Jaén) y colectivos del municipio los que han dado este año la bienvenida a los menores saharauis. "Deseamos que desde el Ayuntamiento de Huelma-Solera se rectifique y otro año sean en nuestros municipios donde recibamos como se merecen a estas niñas y niños que tanto necesitan de nuestra generosidad, solidaridad y hospitalidad", concluye el escrito.