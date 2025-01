Cruce de acusaciones de sectarismo entre PP y PSOE por la ausencia de Baeza en la Clásica Ciclista Jaén Paraíso Interior

Archivo - El alcalde de Baeza, Pedro Cabrera (c), junto a Erik Domínguez y Luis Mariano Camacho.

Archivo - El alcalde de Baeza, Pedro Cabrera (c), junto a Erik Domínguez y Luis Mariano Camacho. - PP DE JAÉN - Archivo

JAÉN 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ausencia de Baeza en la Clásica Ciclista Jaén Paraíso Interior ha provocado este martes un cruce de acusaciones sobre sectarismo entre el PP y el PSOE, que, además y respectivamente, gobiernan en el Ayuntamiento y en la Diputación.

En concreto, el alcalde baezano, Pedro Cabrera, ha denunciado "un nuevo ataque frontal" a la localidad al ser "excluida" de la citada prueba "referente" patrocinada por la Administración provincial y creada en 2022 con el objetivo de unir las dos ciudades jiennenses Patrimonio de la Humanidad, Úbeda y Baeza.

En una comparecencia junto al presidente provincial del PP de Jaén, Erik Domínguez, y el portavoz 'popular' en la Diputación, Luis Mariano Camacho, el regidor ha afirmado que, "desde primera hora se pactó una alternancia en cuanto a las salidas y las llegadas, ya que la meta tiene mayor difusión".

"Así sucedió año tras año. El pasado, Baeza tuvo la salida y Úbeda la llegada y este nos correspondía la llegada, con 25.000 euros presupuestados en el Ayuntamiento para ello. Cual es nuestra sorpresa cuando en septiembre la organización nos dice que la Diputación le ha instado a que de nuevo la meta sea Úbeda y que no va a permitir bajo ningún concepto que sea Baeza, como corresponde", ha afirmado.

Entonces, según ha añadido, se "remitió un escrito exigiendo que se respetara a los baezanos y no se cambiara por motivos políticos, al no ser ya los dos consistorios del PSOE". "La semana pasada nos dice la organización que Baeza no tendrá ni llegada ni salida, las tres pruebas serán íntegras en Úbeda. Lo que veíamos con incredulidad es hoy una triste realidad", ha lamentado Cabrera.

Una decisión que, a su juicio, "deja ver, de una manera clara que Francisco Reyes se vale de la Diputación de Jaén de forma mezquina "para los intereses del PSOE y no de los ciudadanos". Además, ha expresado su sorpresa por que la exalcaldesa "y hoy asesora de Reyes, Lola Marín, no saque la cara por los baezanos".

En la misma línea se ha pronunciado Bartolomé Cruz, concejal de Deportes (Baeza Merece Más, que gobierna junto al PP), para el que "la Diputación de Jaén ningunea nuevamente a todos los baezanos e impone a la organización que la meta sea en Úbeda".

Por su parte, el secretario general del PSOE jiennense y presidente de la Diputación, ha acusado al alcalde de Baeza de "poner los intereses del PP por delante de los intereses de los hombres y mujeres" del municipio al "renunciar" a que esta ciudad fuera el escenario de la salida de la Clásica Ciclista Jaén Paraíso Interior.

"Tendrá que justificar por qué ha dicho no a una prueba tan importante y de tanta repercusión como ésta", ha destacado a preguntas de los periodistas. Al hilo, se ha referido a las declaraciones realizadas este lunes por la organización en un periódico deportivo nacional, donde "dejaba claro lo que había pasado".

El organizador explicó que para subir de categoría en la Unión Ciclista Internacional (UCI), este organismo "le planteó que la prueba fuera similar a la del año pasado". "El organizador lo deja perfectamente claro. Éste es el motivo de por qué llega a Úbeda y por qué se planteó que saliera de Baeza", ha apostillado.

Así las cosas, ha señalado que "lo que es triste es que el alcalde de Baeza ponga el interés de sus vecinos y vecinas por detrás de los intereses del PP" y que "lo más importante para él es que el alcalde y el Ayuntamiento de Baeza actúen contra el PSOE y contra los gobiernos socialistas en vez de defender que una prueba tan importante como ésta saliera de Baeza y recorriera su término municipal".

"El alcalde y el PP han preferido que no salga de Baeza. Tendrán que justificarlo", ha afirmado, no sin precisar que esta prueba la organiza una empresa con la que la Diputación colabora para promocionar el destino Jaén Paraíso Interior.