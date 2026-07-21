Cruz Roja acompaña este verano a 3.300 mayores de la provincia de Córdoba con llamadas telefónicas

Una voluntaria de Cruz Roja durante una llamada. - CRUZ ROJA

CÓRDOBA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva subida de temperaturas prevista para estos días ha llevado al voluntariado de Cruz Roja a intensificar las llamadas telefónicas a cerca de 3.300 personas mayores en toda la provincia de Córdoba para conocer su estado de salud y ofrecerles una serie de consejos básicos para prevenir los efectos del calor.

Según informa la institución humanitaria en una nota, dichas llamadas --para las que se da prioridad a personas que viven solas-- se realizan a través del servicio de Proximidad Local, que Cruz Roja tiene en funcionamiento tanto en Córdoba como en las asambleas de Baena, Hinojosa del Duque, Lucena, Peñarroya-Pueblonuevo, Priego de Córdoba, Pozoblanco, Palma del Río, Puente Genil, Rute y Villanueva de Córdoba.

El centro de contacto encargado de coordinar todo este programa cuenta con agendas personales de los usuarios, esto es, una base de datos en la que se almacena información sobre quienes requieren una especial atención por su situación de riesgo, enfermedad o vulnerabilidad.

De este modo, la iniciativa persigue no solo proporcionar información sobre cómo afrontar las altas temperaturas evitando riesgos para la salud, sino también detectar posibles casos de malestar de personas por el calor y activar, en el caso de que sea necesario, a los servicios de emergencia.

Todo ello se enmarca dentro de la campaña lanzada por Cruz Roja en toda España bajo el lema 'Caliente caliente, frío frío', que combina prevención frente al calor y acompañamiento social, dos elementos clave durante el periodo estival.

Y es que mientras muchas familias disfrutan de las vacaciones, miles de personas mayores afrontan el verano en soledad. Por eso, para que ninguna de ellas se sienta desatendida durante los meses de más calor, la institución humanitaria pone cada año en marcha una red de seguimiento y acompañamiento que pretende llegar este verano a unas 3.300 personas mayores de toda la provincia de Córdoba.

"Una llamada puede ser mucho más que una llamada: puede convertirse en una alerta temprana ante un problema de salud o en un importante apoyo emocional para una persona que vive sola. El objetivo es que las personas mayores sepan que hay alguien pendiente de ellas durante los momentos de mayor riesgo", explica Rocío Fernández, técnica de Salud de Cruz Roja en Córdoba.