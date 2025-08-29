Cruz Roja pone en marcha los encuentros 'voluntariado-café' para promocionar el altruismo en Córdoba

CÓRDOBA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha puesto en marcha en Córdoba una nueva fórmula para promocionar el altruismo y sumar adhesiones de la ciudadanía a su causa, el 'voluntariado-café', iniciativa con la que la institución humanitaria organiza una vez al mes en su sede unos desayunos (o meriendas, según la ocasión) concebidos como espacios de diálogo y cohesión entre personas voluntarias y otras que pueden estar interesadas en serlo.

En este sentido y en una nota, la responsable provincial de Voluntariado de Cruz Roja, Ana Belén Losada, ha señalado que "la idea es facilitar momentos de encuentro informales, que permitan compartir experiencias y conocer de una manera más cercana y con los testimonios en primera persona de sus protagonistas las distintas acciones voluntarias que se pueden realizar dentro de nuestra entidad. Entendemos que es una buena forma de promover el compromiso social".

Dicha actividad forma parte de un proyecto, subvencionado por la delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, para fomentar el voluntariado en la ciudad. El mismo contempla también una serie de sesiones de captación en centros educativos para favorecer la participación de jóvenes en actividades solidarias.

A día de hoy, la organización cuenta con 3.569 personas en la provincia de Córdoba --de ellas, 2.510 en la capital-- que regalan parte de su tiempo a Cruz Roja.

La actividad que realiza la institución humanitaria, atendiendo las necesidades de las personas vulnerables en cualquier contexto, no sería posible sin la participación anónima de las personas voluntarias que forman parte de la organización.

Cualquier persona interesada en aportar su granito de arena a Cruz Roja en Córdoba, ya sea como voluntaria, como socia o con alguna colaboración puntual, puede informarse llamando al 957 43 38 78 o a través de los perfiles de la entidad en redes sociales ('www.facebook.com/cruzrojacord' y '@CruzRojaCordoba' en la red social X --antes Twitter-- e Instagram).