Cs denuncia nuevo "agravio" de Sánchez a los andaluces al no anunciar un fondo de nivelación también para esta comunidad

SEVILLA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha denunciado este lunes el nuevo "agravio" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Andalucía al no mencionar a esta región en el anuncio que hizo ayer domingo sobre la creación de un fondo de nivelación que palíe la infrafinanciación que padece la Comunidad Valenciana.

En rueda de presa, la portavoz de Cs en el Parlamento andaluz, Teresa Pardo, ha explicado que han registrado una proposición no de ley en el Parlamento en defensa de los intereses de Andalucía "ante los agravios del Gobierno central". "Mientras el Gobierno andaluz se deja la piel para revertir la situación de la pandemia, vemos como el señor Sánchez continúa con los agravios a esta región y hace concesiones a sus socios separatistas y populistas para mantenerse un día más en Moncloa", ha espetado.

"Pero en Cs no nos vamos a callar, para nosotros lo prioritario es la defensa de los intereses de Andalucía", ha asegurado Pardo, quien, en este sentido, ha hecho referencia al fondo de nivelación que Sánchez ha anunciado para la Comunidad Valenciana: "¿Es que Andalucía no lo merece? Nosotros ya lo reclamamos mediante una iniciativa parlamentaria, y el PSOE votó, no".

"No nos merecemos estos agravios", según ha sentenciado Pardo, quien ha indicado que Cs no va a dejar de reclamar "las cuentas pendientes que el Gobierno central tiene con Andalucía, como una financiación justa que nos saque de esos 11.000 millones de euros que a día de hoy nos deben y que podemos aplicar a políticas sociales, dependencia o educación".

"Vamos a seguir reclamando los 537 millones del IVA pendiente, ese que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, generó y que ahora pretende entregarnos a cuenta, el fondo extraordinario Covid, porque la pandemia no se acaba el 1 de enero, y exigiremos un reparto objetivo de los Fondos Next Generation", ha matizado.

Según ha agregado, una batería de medidas que no dejen fuera a Andalucía por culpa de los continuos agravios del señor Sánchez a nuestra tierra". Ha criticado además que el Gobierno central haya dejado fuera de las ayudas de empleo a los jóvenes andaluces, que "también merecen estas ayudas y es mucha casualidad que las comunidades que gozan de este fondo sean del PSOE".

Respecto a los Presupuestos andaluces para 2022, ha advertido de que "decir no a los presupuestos es decirle no a todos los andaluces". "No se equivoquen, porque decir no a los presupuestos es decir que no a 12.900 millones para Sanidad, a más de 8.000 millones para Educación y a 2.670 millones para Políticas Sociales y Dependencia", según ha dicho Pardo a los partidos de la oposición, apuntando que están a "tiempo de no cometer el error, de decir que sí y de ayudar a Andalucía y a los andaluces".