Cs-Jaén anuncia una moción en los ayuntamientos para pedir IVA súper reducido en electricidad, gas y carburantes

JAÉN, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) en Jaén llevará a los ayuntamientos de la provincia una moción para instar al Gobierno a aplicar un IVA súper reducido del cuatro por ciento en la factura eléctrica, el gas y los carburantes.

Así lo ha indicado este martes el coordinador provincial de la formación naranja, Miguel Moreno, quien ha considerado que el Ejecutivo central debe ser "más valiente en las medidas que debe aplicar frente a los efectos de la subida desorbitada de la inflación y de la propia guerra de Ucrania".

En su opinión, el Plan de Rescate del Gobierno ha sido "fruto de decisiones unilaterales" y "no han buscado en ningún momento ni el diálogo ni el consenso con el resto de formaciones políticas". "Sánchez ha sido el último líder europeo en reaccionar y encima lo hace mal, sin consenso, con medidas inconcretas y a muy corto plazo", ha apostillado.

Ante eso, ha planteado "ser mucho más valiente y aprovechar todo el margen legalmente posible para aplicar el IVA súper reducido del cuatro por ciento en los suministros básicos de electricidad, gas y combustibles durante seis meses". Una medida que, según ha recalcado, "afecta a la totalidad de la población, tanto a empresarios como autónomos industrias y, por supuesto, a las familias".

Esas son algunas de las propuestas que contempla la moción, que ya ha sido presentada por Ciudadanos en los ayuntamientos de Iznatoraf y Linares-Baeza y que se llevará al resto de instituciones de la provincia en las que cuenta con representación.

"Este nivel de subida de precios casi diario está castigando a los ciudadanos con menos capacidad económica. Si ya nos costaba llegar a fin de mes, ante una inflación descontrolada sin subida en los ingresos nominales estamos abocados a un crecimiento desorbitado de la pobreza en la población", ha insistido Moreno.

Ha calificado de "incomprensible" que el Ejecutivo central "no haya querido escuchar a Ciudadanos e incluir en este plan un ajuste de los tramos de IRPF a la inflación".

A su juicio, esto demuestra una vez más el "afán recaudatorio" de este Gobierno. "Venía a no dejar a nadie atrás y no es que no hayan dejado a nadie atrás es que no están ayudando a nadie a salir adelante", ha lamentado.