CSIF advierte de una nueva agresión a trabajadores de la prisión de Córdoba y exige medidas "urgentes"

Archivo - Prisión de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha advertido de la agresión sufrida este lunes por trabajadores del Centro Penitenciario de Alcolea durante una intervención en el módulo 7 de mujeres y ha exigido medidas "urgentes".

Según ha detallado CSIF en una nota, los hechos se produjeron cuando una interna protagonizó "un grave episodio de alteración del orden, con insultos y amenazas que comprometieron la seguridad del departamento, del resto de personas internas y de los profesionales que prestaban servicio".

La intervención del personal permitió reconducir inicialmente la situación, aunque "la interna volvió a mostrar una actitud extremadamente violenta, llegando a propinar patadas y puñetazos e intentando morder a los funcionarios que actuaban para restablecer el orden".

Como consecuencia de la agresión, dos trabajadores han resultado lesionados y han tenido que ser atendidos en la enfermería del propio centro penitenciario. Tras los hechos y conforme al protocolo establecido, la interna ha sido aislada de manera provisional.

Así, CSIF ha reprochado que "este tipo de incidentes violentos se producen con una preocupante frecuencia" y considera que "son consecuencia, entre otros factores, de la insuficiencia de medios personales y materiales y de una gestión inadecuada de determinados perfiles especialmente conflictivos".

LAS MEDIDAS

Ante esta situación, el sindicato ha reclamado "la adopción inmediata de medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores y el normal funcionamiento del centro".

En primer lugar, ha solicitado el traslado de la interna implicada a un establecimiento penitenciario más adecuado a sus características, al entender que "su permanencia en el centro continúa generando situaciones de riesgo".

Asimismo, CSIF ha insistido en "la necesidad de actualizar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Centro Penitenciario de Córdoba para adaptar la plantilla a las necesidades reales del servicio". La organización sindical ha subrayado que "el funcionamiento diario del centro se sostiene gracias al compromiso y la profesionalidad de los empleados públicos, pese a la escasez de efectivos".

El sindicato también ha reclamado "un refuerzo de los recursos humanos y materiales, incluyendo la incorporación de dispositivos de defensa menos letales, colmo táser, para intervenciones excepcionales en situaciones de extrema violencia, así como una reforma del actual régimen disciplinario penitenciario, cuya regulación considera desfasada y necesitada de una actualización que permita responder con mayor eficacia a este tipo de conductas".

CSIF advertido de que "la pérdida de autoridad de los profesionales penitenciarios y la ausencia de medidas eficaces para afrontar las agresiones están favoreciendo el incremento de los incidentes violentos en los centros penitenciarios".

Además, la organización sindical ha reconocido la actuación de los trabajadores que intervinieron en el incidente, destacando "su profesionalidad y su rápida respuesta para controlar una situación de alto riesgo y evitar consecuencias aún más graves". Igualmente, CSIF pone a disposición de los trabajadores afectados su gabinete jurídico y el servicio de CSIF Ayuda para "ofrecerles el asesoramiento y la asistencia psicológica que puedan necesitar".