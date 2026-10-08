CSIF Córdoba presenta al Ayuntamiento un informe con deficiencias en las infraestructuras de colegios públicos

El sindicato CSIF mantiene una reunión con el concejal delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, para hablar de colegios. - CSIF

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha mantenido una reunión con el concejal delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, en la que se ha presentado un informe sobre las incidencias existentes en más de una treintena de centros educativos ubicados en la capital que ha sido elaborado en base a los datos recogidos por el sindicato.

Por parte de la central sindical han participado en esta reunión el presidente de CSIF Córdoba, Antonio Rafael López, y el responsable de CSIF Educación Córdoba, Antonio Pachón. Los representantes sindicales han agradecido al edil las diferentes intervenciones llevadas a cabo por el Consistorio tras una primera reunión que se celebró en el mes de marzo para tratar este mismo asunto.

En este período se han realizado distintas actuaciones que se solicitaban por parte de CSIF para el arreglo de cubiertas y reparación de ventanas, patios o instalaciones eléctricas en centros educativos, como los CEIP Gloria Fuertes, Joaquín Tena Artigas o Mediterráneo. Sin embargo, Pachón ha solicitado "una mayor rapidez a la hora de poder llevar a cabo estas intervenciones".

El informe de CSIF destaca que "aún hay nueve colegios en los que no se ha actuado en las cubiertas desde que se mantuvo la primera reunión hace siete meses". Son La Aduana, Caballeros de Santiago, San Juan de la Cruz, Mediterráneo, Algafequi, Federico García Lorca y Eduardo Lucena, junto con el Tirso de Molina y el Jerónimo Luis de Cabrera, "donde se han detectado filtraciones por la cubierta del edificio", según ha subrayado Pachón, quien ha agregado que "llueve sobre mojado, porque todos estos centros se vieron afectados por los temporales que se registraron en el curso pasado".

La documentación facilitada por la central sindical también recoge "incidencias relacionadas con desprendimientos en cuatro colegios que cuentan con cubiertas de tejas o muros muy deteriorados en los que es necesario intervenir de manera periódica para que no haya vallas de protección de forma permanente en los patios o rodeando al centro". En este sentido, "el concejal comunicó que se habían empezado a instalar escaleras gato y líneas de vida en las cubiertas de varios colegios para facilitar la limpieza y el mantenimiento periódico de las mismas", ha citado.

Los representantes de CSIF también se han referido a las actuaciones en las instalaciones eléctricas de diez centros educativos de la capital que "deben ser subsanados por el riesgo de electrocución o de incendio". El sindicato ha detallado que ya ha informado de esta situación a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación Territorial de Educación de la Junta para que "evalúe estos riesgos que pueden afectar a los trabajadores y los alumnos".

"LA NECESIDAD DE PRIORIZAR"

Al respecto, Pachón ha indicado que "el edil tomó nota de todas estas incidencias para llevar a cabo las correspondientes inspecciones con el objetivo de detectar los problemas y determinar las actuaciones necesarias para su resolución".

Durante la reunión se ha hecho, igualmente, hincapié en "la necesidad de priorizar los colegios con estas deficiencias a fin de evitar peligros y para que los equipos de climatización puedan funcionar de manera adecuada".

Asimismo, el responsable sindical ha trasladado "las necesidades de diferentes escuelas infantiles y centros de adultos, como es el caso del edificio del Ceper Occidente que acoge la sede de cuatro equipos de orientación educativa, un personal al que la Administración debe asegurar unas condiciones adecuadas en sus puestos de trabajo".

CSIF considera "positivo" el encuentro mantenido con el concejal, pero ha recalcado que seguirá "vigilante y reclamando soluciones a las carencias existentes en los centros educativos a todas las administraciones competentes, no sólo en materia de mantenimiento, que corresponde a los ayuntamientos, sino también en todo lo referido a la adecuación y obra nueva, un aspecto del que se encarga la Delegación Territorial de Educación".