CSIF-A exige a la Junta la convocatoria "urgente" de la Mesa Sectorial ante la "reducción" de plazas de FP a distancia

SEVILLA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía ha solicitado formalmente la convocatoria de la Mesa Sectorial de Educación "urgente y monográfica" para tratar la "reordenación" de la Formación Profesional (FP) a distancia, que ha generado "preocupación entre docentes y alumnado, debido a la reducción de la oferta educativa y los cupos docentes que plantea la Administración".

Fuentes de la Consejería han explicado a Europa Press que se han "agrupado determinadas ofertas que están autorizadas en más de un centro docente en uno único, manteniendo los títulos actualmente ofertados. No se reducen las plazas ni se reducen opciones". En esta línea, "en los centros en los que se agrupe la oferta, se aumentarán los puestos escolares para mantener la oferta actual y se pondrán los recursos necesarios. Por tanto, no hay reducción de plazas. Al alumnado que se matricula a distancia no le afecta donde está situado físicamente el centro, puesto que no es enseñanza presencial, las opciones del alumnado no se reducen".

En una carta dirigida a la Dirección General de Formación Profesional, la presidenta de CSIF Educación Andalucía, Elena García, ha expuesto "una serie de inquietudes derivadas de los recientes cambios efectuados en lo que a la FP a distancia se refiere" y ha reclamado que "la reestructuración de estas enseñanzas ofrezca garantías tanto para el alumnado, con el mantenimiento o incluso incremento de las plazas ofertadas en la actualidad, como para el profesorado, para que éste no se vea afectado".

"La reordenación que se plantea implica una reducción significativa en el número de plazas ofertadas a los estudiantes y una disminución de los cupos docentes, afectando a un promedio de cinco profesores por ciclo formativo. Esto se traduce en un total de aproximadamente 70 docentes perjudicados por supresiones y desplazamientos", según ha detallado la dirigente sindical en una nota de prensa.

García ha recordado que durante la Mesa Técnica celebrada el pasado 13 de junio se aseguró que no se reducirían los cupos docentes. "Sin embargo, apenas 48 horas después, se ha constatado una drástica disminución de plazas y docentes, lo que ha generado una gran sorpresa y preocupación entre la comunidad educativa". En este sentido, García ha avisado de que "no vamos a tolerar que la plantilla orgánica de los centros se vea afectada con la consecuente supresión y desplazamiento de docentes de su centro de destino definitivo".

Además, CSIF Educación Andalucía ha enfatizado la necesidad de aportar a las instrucciones y desarrollos normativos que se establecerán para la organización de la FP en el próximo curso escolar, con ánimo constructivo, en aras de salvaguardar las condiciones laborales del profesorado de estas enseñanzas y organizativas de los centros, en consonancia con las directrices ministeriales.

En la citada carta, se subraya la "falta de desarrollos normativos actuales" y se exige a una mayor participación del sindicato en la elaboración de dichas normativas, en el seno de la mesa negociadora. CSIF ha presentado una serie de propuestas concretas para mejorar la organización de la FP, que incluyen el reconocimiento de horas lectivas para tutores, coordinadores de programas de internacionalización y procedimientos de acreditación de competencias profesionales.

También se ha sugerido la inclusión de módulos optativos relacionados con la digitalización, sostenibilidad, idiomas extranjeros y emprendimiento, así como la flexibilización de la formación en empresa. García señala además en su misiva que "la naturaleza y relevancia de los asuntos tratados requieren ser abordados en una Mesa Sectorial de Educación, en la que participen las direcciones generales implicadas, incluyendo la Dirección General de Formación Profesional, la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos y la Dirección General de Planificación Educativa", ha concluido.

La Consejería, por su parte, ha insistido en que "estamos en un momento de transformación. El próximo curso, la Consejería debe implantar en los centros el nuevo sistema de Formación Profesional, con todas las plazas en dual, tanto en primero como en segundo; entran en el currículo nuevos módulos formativos y se debe reorganizar la FP andaluza. Es en este contexto en el que se enmarca el reagrupamiento de las ofertas de distancia", ha defendido, al tiempo que ha recalcado que la "apuesta" por este tipo de enseñanza es "firme", con la creación de más de 47.000 plazas nuevas y más de 880 nuevos ciclos desde 2019. El crecimiento de la plantilla docente ha sido especialmente significativa en estas enseñanzas.