CSIF-A exige responsabilidades por "fallos" en el cribado de cáncer de mama y pide plazos para comunicar los resultados

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) Andalucía ha reclamado que se depuren responsabilidades ante los "intolerables fallos" detectados en el sistema de cribado del cáncer de mama. Asimismo, ha instado a la Consejería de Salud y Consumo a establecer por ley un plazo máximo para la comunicación de los resultados de estas pruebas, "sea cual sea su resultado", tal y como ya ocurre en otras comunidades autónomas.

En un comunicado, la organización sindical ha lamentado que "la falta de recursos menoscabe la credibilidad del sistema sanitario público y de sus profesionales". En este sentido, ha expresado su "profundo rechazo, perplejidad y crítica ante los casos conocidos a través de los medios de comunicación del retraso y errores en las pruebas de diagnóstico precoz de cáncer de mama en Andalucía".

El presidente del sector de Sanidad de dicha organización, Victorino Girela, ha manifestado que "es injustificable que, en la actualidad, con los sistemas informáticos y de comunicación que existen, las mujeres andaluzas tengan que enfrentarse a situaciones en las que lo que está en juego es su vida".

La Central Sindical, además, ha mostrado su apoyo a las mujeres afectadas y ha señalado que "con total seguridad, la mala planificación, la mala gestión y la falta de recursos humanos y materiales están detrás de este escándalo mayúsculo". En este sentido, CSIF ha exigido una solución "inmediata" ante esta problemática, que, "además de perjudicar a las andaluzas, también pone en tela de juicio el crédito de un sistema sanitario público cada vez más debilitado".

"Los profesionales desempeñan su labor en unas condiciones deplorables derivadas de la falta de inversión y de la nula voluntad política para reforzar el sistema sanitario y ofrecer una atención de calidad", ha denunciado Girela.

"Desgraciadamente, la ciudadanía tiene que acudir a menudo a la sanidad privada a resolver este tipo de cuestiones, cuyo pronóstico se ve condicionado por el diagnóstico precoz", ha lamentado Girela, quien ha añadido que "la actitud del Gobierno andaluz no se corresponde con la defensa de la sanidad pública que a menudo enarbola".