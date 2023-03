CSIF traslada a la Junta la problemática de los juzgados en Jaén y "el bloqueo" por la implantación de @Adriano

JAÉN, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

CSIF ha trasladado a la Junta de Andalucía la problemática de los juzgados jiennenses y "el bloqueo" que se está generando en los Juzgados de Instancia, Contencioso y Social por la implantación del nuevo sistema de gestión procesal @Adriano.

En una reunión con el delegado territorial de Justicia, Javier Carazo, el responsable del sector de Justicia en Jaén, Roberto Vázquez, ha puesto sobre la mesa las distintas carencias que, en opinión de CSIF, tiene la Administración de Justicia.

El sindicato ha indicado que desde el pasado mes de enero se ha realizado en los juzgados de Primera Instancia de Jaén la "experiencia piloto" del nuevo sistema de gestión procesal @Adriano, que es el nuevo programa informático con el que se va a tramitar los procedimientos en todos los órganos judiciales de Andalucía. Esta implantación ya se ha realizado previamente también en los juzgados de lo Contencioso y Social de Jaén.

El sector de Justicia de CSIF Jaén señala que durante el proceso, el programa "sufre bloqueos diarios y continuas incidencias que impide llevar a cabo con normalidad el trabajo diario de la tramitación de los procedimientos judiciales".

En este sentido, según CSIF, el juzgado de Familia, que trata entre otras cuestiones, de divorcios, pensiones alimenticias, internamientos urgentes, tiene carencias como la falta de conexión con la Fiscalía o el Servicio Común de Notificaciones, que el programa no permite trabajar en borrador y tampoco realizar un segundo trámite sin formalizar el primero.

"Estas deficiencias demuestran la inoperancia del sistema y, además, se ve que no se ha contado con los jueces, letrados y personal funcionario de la Administración de Justicia que son los que realmente usan el programa", ha dicho Roberto Vázquez.

A parte del "bloqueo que sufre a diario el sistema de gestión por la posible falta de capacidad del sistema y ordenadores demasiados antiguos", CSIF ha señalado otro problema que está generando el nuevo @Adriano. Concretamente, el Decanato de Jaén, órgano encargado de la entrada y reparto de asuntos a los órganos judiciales, "no se conecta adecuadamente con otros centros, ya que hay demandas que se envían a este servicio y no aparecen en el sistema o no se pueden repartir, por falta de códigos correctos". Por tanto, "al dejar en el limbo algunas demandas y escritos y no repartiendo correctamente los asuntos se produce otro bloqueo en la tramitación de los asuntos que repercute en los órganos judiciales".

A todo esto le ha sumado que los juzgados están funcionando "muy por debajo de su capacidad" debido a la huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia lo que repercute en la suspensión de juicios y demandas pendientes de incoar. CSIF ha advertido que cuando se solucione el conflicto y se trabaje con normalidad habrá "más incidencias con el nuevo @Adriano".

Con respecto a este aspecto, CSIF ha añadido que la gestión de las incidencias "no es la más eficiente", ya que cuando el personal genera una incidencia al Centro de Atención al Usuario (CAU), éste la cierra automáticamente si tras una llamada telefónica al órgano no contacta con la persona que formuló la incidencia, teniendo ésta que volver a abrirla de nuevo. "Es necesario que esta resolución de incidencias sea más operativa y que sean los propios informáticos de la Administración los que puedan resolverlas", ha dicho Vázquez.

Asimismo, la organización sindical ha añadido que los profesionales de Formación encargados de poner en marcha el nuevo @Adriano dejarán de prestar sus servicios a final de este mes de marzo, por lo que CSIF ha pedido a la Secretaria General de Infraestructuras Judiciales de la Consejería de Justicia, responsable de la implantación de ese sistema de gestión, que se prorroguen estos servicios "mientras el sistema continúe dando esta serie de problemas que, hasta día de hoy, son irresolubles".

Además, CSIF ha solicitado que tras la resolución del conflicto de Letrados de la Administración de Justicia se tomen las medidas de refuerzo o autorrefuerzo para poder dar salida a todo lo que se está acumulando.

Con respecto a la falta de personal, el sector de Justicia de CSIF le ha trasladado a Carazo la necesidad de nombrar refuerzos o autorrefuerzos en determinados órganos judiciales, entre otros, el juzgado de Instancia número 2, dedicado en exclusividad a las cláusulas suelo, juzgado de Familia y la Sección Primera de la Audiencia Provincial. Según han detallado, la falta de personal es "algo generalizado", pero en esos órganos "la situación es insostenible por la carga de trabajo que hay y por el tipo de demandas que reciben".

También han trasladado al delegado la inquietud de CSIF sobre la Ciudad de la Justicia Ciudad de la Justicia. En este punto, han indicado que Carazo ha asegurado que "se está trabajando de forma seria y decidida y que para la Delegación y la Consejería de Justicia es una prioridad y que existe mucha ilusión y un firme compromiso para que se complete lo antes posible", cuestión que resolvería "los problemas de espacio y almacenamiento que existen en la actualidad".