Cuatro extrabajadores de la Faffe rechazan declarar ante la comisión de investigación del Parlamento

Publicado 02/12/2019 19:27:11 CET

SEVILLA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los cuatro extrabajadores de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) que han comparecido este lunes ante la comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre esta fundación han decidido acogerse a su derecho a no declarar y a no contestar las preguntas de los grupos parlamentarios, aunque sí han realizado una breve exposición inicial.

El último de ellos, la que fuera secretaria de la dirección económica y financiera de la Faffe Eloísa Rufo, citada a las 18,30 horas, ha recordado que está siendo investigada en la causa abierta sobre esta fundación y se ha acogido a su derecho a no declarar para "evitar posibles interferencias" y para "salvaguardar" su derecho a la defensa en el proceso judicial en fase de instrucción.

Tras destacar que "no ha tenido participación ni responsabilidad en los hechos investigados, ha trasladado su "malestar" por haber sido comunicada su notificación por cuadruplicado, llegando al gerente del SAE, a la coordinadora del SAE, a su inmediato superior y a ella misma. "¿No entiendo por qué no se me notificó en mi domicilio? Me parece desproporcionada esta actuación y se vulnera mi derecho", ha subrayado.

También ha explicado que el pasado 28 de noviembre presentó sendos escritos a la presidencia de la comisión de investigación de la Faffe y al letrado de la misma alegando que "no es personaje político ni persona pública, ni afiliada a ningún partido ni sindicato ni ha ocupado puesto de mando en la extinta Faffe", por lo que solicitó que se protegiera su imagen y "no se permitiera la grabación ni difusión" de esta comparecencia.

Una vez dicho esto, ha pedido al presidente de la comisión de investigación, Enrique Moreno (Cs), que diera por finalizada su comparecencia, pero esto no ha sido aceptado y le ha recordado que la comparecencia terminaría cuando los grupos parlamentarios hubieran hecho uso de su turno de palabra. Asimismo, Moreno le ha insistido en que, en otros casos que abandonaron la sala antes de terminar la comparecencia, se ha recurrido a la Fiscalia por si pudiera haber incurrido en un delito.

En cuanto a la queja por la forma en que le ha sido notificado este requerimiento, el presidente de la comisión de investigación ha señalado que se ha tratado de "una sola citación personalmente, y dos comunicaciones a sus dos superiores jerárquicos" como establece la normativa del Parlamento para las comisiones de investigación.

Respecto al escrito que remitió a la comisión para que no se grabara y difundiera su imagen, Moreno ha apuntado que el pasado viernes se intentó sin exito contactar con ella, pero finalmente se le dirigió un email en el que informaban de que "no procedía acceder a lo que solicitaba" basándose en un informe de los Servicios Jurídicos de la Cámara andaluza.

GRUPOS

En el turno de los grupos, el diputado del PSOE-A Rodrigo Sánchez Haro ha lamentado las circunstancias que ha señalado la compareciente y ha reprochado el criterio "arbitrario" a la hora de grabar y difundir las imágenes de las comparecencias de unos sí y otros no. "Debía abandonar la comisión", ha apuntado teniendo en cuenta que el letrado de la mesa ha señalado en otras ocasiones que así podría ser.

Por parte del PP-A, el diputado Erik Domínguez ha reiterado "la impotencia" que tienen en esta comisión y ha recordado que se trata de dirimir responsabilidades políticas. "Realizó funciones de caja y hoy habría estado muy bien que nos hubiera contado lo que hubiera tenido a bien contarnos".

En nombre de Ciudadanos (Cs), el diputado Juan de Dios Sánchez ha agradecido la asistencia de la compareciente y ha asegurado que si permanece en la sala y si se graba es porque "se ha preguntado desde el Parlamento y hay diferencias con otros casos".

De Adelante Andalucía, el diputado Nacho Molina ha trasladado su agradecimiento por cumplir con el requerimiento del Parlamento. Por último, el diputado de Vox Francisco Serrano también ha optado por no realizar preguntas y ha considerado que "no se ha producido ningún exceso" al difundir las comparecencias y ha instado a diferenciar entre los que han tenido relación con la Faffe y terceros que son ajenos a la fundación. Para finalizar ha señalado que está comprobando que la comisión "no sirve para nada".

ANTERIORES COMPARECIENTES

Este lunes se han desarrollado las cuatro comparecencias previstas. El primero, a las 8,30 horas, fue el exalcalde socialista de Montellano (Sevilla) Francisco Aguilera, que decidió no declarar y no responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, aunque en una breve intervención inicial destacó que su "conciencia está tranquila" porque "no ha tenido responsabilidad" en esta fundación.

Tras él, a las 11,30 horas, una trabajadora subrogada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Noelia Ruiz también ha optado por no declarar y solo ha asegurado que era "una simple trabajadora".

Ambos pidieron a la mesa de la comisión no ser grabados atendiendo a su derecho a preservar su imagen y honor, pero esta petición no ha sido aceptada. En el caso de Aguilera, también aportó un certificado médico en el que explicaba que hace nueve años sufrió un ictus cerebral y el desaconsejaban pasar por situaciones estresantes.

El tercero de este lunes, a las 15,30 horas, ha sido el que fuera adjunto de la dirección económica de la extinta fundación Rafael Martín Rellán, que estando investigado en la causa abierta en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, ha preferido no declarar para "no perjudicar su derecho de defensa" en el proceso judicial abierto.

La comisión de la Faffe acordó que acudan a prestar declaración un total de 40 comparecientes, así como que los primeros en acudir fueran los exaltos cargos del Gobierno andaluz, comparecencias que fueron solicitadas por al menos tres grupos parlamentarios.