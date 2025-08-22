Cuatro heridos en un accidente grave con colisión entre dos coches en Cabra (Córdoba)

Archivo - Imagen de archivo de la evacuación de un paciente en un helicóptero del 061. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CABRA (CÓRDOBA), 22 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración este viernes en un accidente de tráfico grave con colisión frontal entre dos coches en la carretera A-339 en el término municipal cordobés de Cabra, con la necesidad de trasladarse a la zona un helicóptero del 061.

Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso se ha producido sobre las 9,30 horas, cuando han alertado de la colisión frontal entre los dos vehículos en el kilómetro 7 de la citada vía, por causas que ahora se investigan.

A la zona se han desplazado los facultativos sanitarios; los Bomberos de Priego de Córdoba, que han tenido que excarcelar a los heridos, evacuados en helicóptero a un centro hospitalario, y los agentes de la Guardia Civil de Tráfico. La calzada ha quedado limpia y despejada sobre las 12,00 horas.