Cuatro heridos, uno de ellos menor, en un accidente de tráfico en Cenes de la Vega (Granada)

Archivo - Ambulancia en Andalucía. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

CENES DE LA VEGA (GRANADA), 7 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas, una de ellas menor, han resultado heridas y han sido evacuadas al hospital tras un accidente de tráfico ocurrido en la madrugada de este lunes 6 en Cenes de la Vega (Granada). En concreto, se trata de un hombre de 37 años, dos mujeres de 25 y 39 y un menor de tres años.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, un turismo ha sufrido una salida de vía en el kilómetro 7 de la A-395 después de la medianoche.

De este modo, la Sala Coordinadora activó "de inmediato" a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local, a Mantenimiento de Carreteras y a los Bomberos de Granada, que excarcelaron a una de las víctimas.

Los sanitarios han confirmado que, como consecuencia del siniestro, cuatro personas han resultado heridas y han sido trasladadas al hospital Clínico San Cecilio.