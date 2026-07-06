El Ballet Flamenco de Andalucía se suma al cartel del 65º 'Festival de Cante Jondo Antonio Mairena'

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, y el alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López Domínguez, en la presentación del 65 'Festival de Cante Jondo Antonio Mairena' - JUNTA DE ANDALUCÍA

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, y el alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López Domínguez, han anunciado este lunes la actuación del Ballet Flamenco de Andalucía en la 65º edición del prestigioso 'Festival de Cante Jondo Antonio Mairena'. El festival, fundado en 1962 por el célebre cantaor de los Alcores, se celebrará entre los días 1 y 5 de septiembre en distintos escenarios del municipio y que, en esta ocasión, estyá dedicado al cantaor de la Puebla de Cazalla, Diego Clavel.

La consejera de Cultura ha avanzado, según un comunicado de la Junta, que la compañía institucional "pondrá en escena su exitoso espectáculo 'Flamenco Patrimonio', un recorrido por los palos del flamenco más puro, además de un homenaje a los grandes maestros Mario Maya, Enrique Morente y Arturo Pavón, que fue el encargado de levantar el telón de la sección de danza del Festival de Granada el 13 de junio en el Teatro del Generalife".

Un espectáculo coral diseñado por la directora del Ballet, la coreógrafa granadina y Premio Nacional de Danza, Patricia Guerrero, junto a los bailarines de la compañía. Una colaboración que Del Pozo describe como "fundamental" para la génesis de un espectáculo que "conjuga tradición y modernidad, riesgo y calidad", siguiendo la "máxima dictada por el fundador" de dignificar el flamenco y preservar la pureza de los estilos tradicionales, a la vez que se adapta a los nuevos tiempos para "mantener su posición como evento de referencia".

De la misma manera, la titular de Cultura ha señalado que "a lo largo de estas 65 ediciones Mairena del Alcor ha sabido seguir fielmente la máxima dictada por el fundador de este festival dignificar el flamenco y preservar la pureza de los estilos tradicionales", pero además, ha aseverado, "también ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos para mantener su posición como evento de referencia, incorporando la presencia de nuevos públicos e intérpretes, al sumar a las actuaciones, varias actividades paralelas como conferencias, encuentros, espectáculos o masterclass de primer nivel".

En este sentido, Del Pozo ha informado que la cátedra de flamenco de la Universidad Pablo de Olavide, de la que forma parte la Consejería de Cultura y Deporte a través del Instituto Andaluz del Flamenco, va a convertir Mairena del Alcor en su sede temporal durante los días de celebración del festival, De este modo, entre otras cuestiones, la cátedra va a ofrecer una actividad propia, consistente en el encuentro entre Romerito de Jerez y Juan Garrido bajo el título 'Romerito de Jerez, casi un siglo de testimonio flamenco', que culminará con la actuación Diego del Morao y su grupo.

Por último, el alcalde de Mairena del Alcor, Juan Manuel López Domínguez, ha señalado que contar con Juan Valdés para esta edición "no es solo un orgullo institucional, es un acto de justicia cultural" que eleva el cartel de esta nueva edición a la "categoría de patrimonio" de todos los maireneros".