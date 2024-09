Cuenca (PSOE) afea a Moreno apostar por la "privatización" y el "retroceso" en financiación de universidades públicas

GRANADA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Granada, Paco Cuenca, ha tildado de "decepcionante" el inicio del curso académico universitario en Granada "por la decisión" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), de "seguir avanzando en la privatización y retrocediendo en financiación pública".

Así lo ha señalado en rueda de prensa el exalcalde del PSOE, quien, según ha explicado este domingo el partido en una nota, ha criticado que el Gobierno del PP en la Junta haya convertido la educación universitario "en un mercadeo de títulos en lugar de apostar por la calidad, incumpliendo constantemente en la financiación de las universidades públicas, y haciendo de los recortes en investigación la seña de un gobierno que ha propiciado un inicio caótico para miles de jóvenes andaluces".

Cuenca ha lamentado que la Junta "no haya sabido aprovechar la oportunidad que grandes proyectos como el acelerador de partículas o la Inteligencia Artificial en materia de empleo para dotar de nuevos grados a nuestra universidad", y ha señalado que se hace imprescindible que la Universidad de Granada (UGR) puedan impartir grados en este sentido, "algo que en estos momentos no es factible", según ha advertido.

Respecto a la financiación de la UGR, el representante socialista ha señalado que el plan de infraestructuras presentado "a bombo y platillo" por Moreno y su Gobierno "ha resultado un fiasco, tras reducir su presupuesto a la mitad".

Cuenca ha remarcado que Moreno y el consejero andaluz del ramo, José Carlos Gómez Villamandos, "han batido récord de comunicados de oficiales de quejas formuladas por los rectores de universidades públicas andaluzas en contra del apoyo injustificable del gobierno del PP a entidades privadas como la Pontificia de Comillas".

Para Cuenca, "Moreno Bonilla no puede sacar pecho con la financiación universitaria porque no cumple lo pactado, y las gerencias de las universidades públicas confirman que faltan 25 millones de euros por abonar por parte de la Junta, un presupuesto sin el que muchas entidades no podrán asumir las subidas salariales acordadas".

"Es incomprensible que el PP esté desperdiciando la oportunidad de dar un salto de calidad en las universidades públicas", ha dicho también Paco Cuenca, que ha concluido denunciando que "lo más preocupante es el descenso general en el presupuesto para investigación, que pasa de 345 millones en 2021 a 160 millones en 2024/25", según ha criticado.