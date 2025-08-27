El cupón diario de la ONCE reparte en Granada 815.000 euros

Jose Miguel Castillo Victoria, vendedor de la ONCE en la plaza de los Campos, ha llevado al suerte a Granada desde su punto de venta. - ONCE

GRANADA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cupón diario de la ONCE ha repartido en Granada 815.000 euros, en diez cupones premiados, uno de ellos agraciado con los 500.000 euros del premio mayor, y nueve cupones más, premiados con 35.000 euros cada uno, en el sorteo de este pasado martes, 26 de agosto.

José Miguel Castillo Victoria, vendedor de la ONCE desde noviembre de 2005, es quien ha llevado la suerte a Granada desde su punto de venta situado en la plaza Los Campos. Este sorteo ha dejado dos premios de 35.000 euros en Cádiz y Córdoba, repartiendo en Andalucía un total de 885.000 euros.

El cupón de la ONCE del 26 de agosto, dedicado a la playa de La Ribera de Ceuta, ha repartido premios importantes en localidades de Galicia, Extremadura, Canarias, Madrid y Cataluña.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros) y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.