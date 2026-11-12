Decretado un día de luto en Ugíjar por la muerte de un niño de cuatro años en una balsa de agua

El Ayuntamiento de Ugíjar ha decretado este próximo viernes, 13 de noviembre, como día de luto oficial en esta localidad de la alpujarra granadina tras el fallecimiento este jueves de un niño de cuatro años tras caer a una balsa de agua - FB AYUNTAMIENTO DE UGÍJAR

UGÍJAR (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ugíjar ha decretado este próximo viernes, 13 de noviembre, como día de luto oficial en esta localidad de la Alpujarra granadina tras el fallecimiento este jueves de un niño de cuatro años tras caer a una balsa de agua.

La resolución de la Alcaldía señala que el día de luto es una "sentida expresión de pésame general de Ugíjar" y manifiesta "las condolencias por este suceso a la familia del menor y el pésame general" del pueblo. El Consistorio muestra toda su "condolencia y solidaridad" a los familiares y allegados del niño y se pone a su disposición.

Fuentes en el municipio consultadas por Europa Press han señalado que el menor fallecido pertenece a una familia extranjera de nacionalidad británica que pasaba unos días en un alojamiento rural en la Alpujarra.

También señalan que la voz de alarma por la ausencia del niño comenzó después de que sus propios familiares la dieran a conocer en torno a las 11,30 horas, momento en el que Guardia Civil y Protección Civil comenzaron a movilizarse para encontrarlo.

La búsqueda acabó en poco tiempo, ya que sobre las 12,20 horas llegó al aviso al 112 solicitando ayuda para el menor de cuatro años posiblemente ahogado en una balsa de agua.

La sala coordinadora activó a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que movilizó un helicóptero a la zona. Finalmente, el cuerpo confirmó el fallecimiento del menor e informó de la activación del protocolo judicial.