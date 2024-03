El Defensor del Pueblo andaluz destaca los avances de los últimos 40 años en la lucha por la igualdad "efectiva y real"

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha destacado este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, los avances y cambios normativos experimentados en los últimos 40 años en la lucha para conseguir la igualdad "efectiva y real" en la sociedad. "Cuando hablamos de la igualdad de la mujer, hablamos de derechos. No se trata de que puedan mejorar, se trata de que se cumplan sus derechos. No podemos asumir como normal lo inaceptable", ha afirmado, en referencia al lema con el que la Institución está celebrando el 40 aniversario de su constitución.

El Defensor ha celebrado un diálogo sobre el papel de la Institución y los avances que se han producido en los derechos de las mujeres junto a la profesora titular de Derecho Romano de la Universidad de Córdoba Carmen Jiménez Salcedo, en el que ha puesto de relieve el "fuerte compromiso por la igualdad" de la Institución, que desde hace más de 20 años incorporó la igualdad como materia transversal en el trabajo de la Defensoría.

"El lema total de la Defensoría es la igualdad, porque la sociedad no puede progresar bien con la desigualdad, y en este sentido los más vulnerables son las mujeres y las niñas", ha afirmado Maeztu a través de un comunicado, que ha cifrado en casi un 60% el número de quejas y consultas que presentan las mujeres, "cuando hace 20 años era al revés".

Así, ha recordado el caso de Ana Orantes --asesinada por su ex marido hace 25 años, pocos días después de relatar en Canal Sur su caso de maltrato-- como el promotor del cambio y ha reclamado a las mujeres que sufran violencia de género que "no tengan miedo a denunciar". "Estoy obsesionado con visibilizar los problemas, porque lo que no se visibiliza, no existe", ha señalado.

Tanto Maeztu como Jiménez Salcedo han comentado casos concretos, y la profesora ha considerado que los "textos normativos que priorizan igualdad efectiva y sociedad van por delante de la sociedad, que no está a la altura de los textos normativos, por naturaleza , costumbre, historicidad, y porque la mujer asume roles impropios. Por ello el papel del Defensor es muy importante, para inculcar a mujeres el papel que tiene en el ámbito social y no solo en el privado".

La profesora ha ensalzado la figura del Defensor como garante de los derechos y ha destacado su "utilidad y el reconocimiento cada vez más amplio de este instrumento democrático, por sus procedimientos ágiles, cercanos y de un corte más humano que acerca las instituciones a la ciudadanía". Jiménez Salcedo, que ejerció como defensora universitaria, ha investigado el papel de los 'ombudsperson' y ha encontrado antecedentes de defensores en el derecho romano, así como las condiciones de la persona que debe ejercer el cargo.

Por último, el Defensor del Pueblo andaluz ha destacado las políticas de cuidados o la conciliación que realizan en su gran mayoría las mujeres, y ha manifestado que, entre los retos más urgentes, se encuentra combatir la pobreza, "que tiene rostro de mujer", como es el caso de las familias monomarentales.